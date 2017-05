Internationale Rassehundeausstellung in Wieselburg / Messegelände

Von 20. bis 21. Mai 2017 steht Wieselburg ganz im Zeichen der internationalen Kynologie.220 verschiedene Rassen mit mehr als 1.600 Hunde aus 25 Nationen (!) werden sich den Richtern und zahlreichen Hundefreunden präsentieren.Hundebegeisterte können nicht nur zahlreiche Rassen live erleben, sondern auch viel Neues und Interessantes bei den Infoständen erfahren.Show und Action bieten der Ehrenring sowie das Juniorhandling.Höhepunkt der Show ist jeden Nachmittag die Wahl des schönsten Hundes durch eine spannende Qualifikation.Weiters lädt ein breites Angebot an Hundeaccessoires und Tiernahrung zum Shopping ein.Folgende Rasseneinteilungen gelten für Samstag und Sonntag in den Ringen (Beginn des Richtens 10 Uhr bis ca. 13 Uhr):Samstag: alle Jagdhunde z.B. Terrier, Dachshunde, Spaniels, Retriever, Setter, alle Windhunde, Schlittenhunde und Spitze.Sonntag: alle Gebrauchshunde z.B. Schäferhunde, Dobermann, Rottweiler Hüte-, Hirten- und Sennenhunde, Schnauzer, Molosser, sowie alle Begleithunde wie z.B. Pudel, Bichons, Zwergspaniels.

Beachten Sie das spannende Zusatzprogramm im Ehrenring!!!nur SAMSTAG - 15:OO Uhr Vorführung Sprengstoffsuchhunde Flughafen Wiennur SONNTAG - 15:00 Uhr Vorführung RettungshundeTäglich ab 14 Uhr Juniorhandling, Best Puppy, Best Veteran, Paarklassen und Zuchtgruppen, Gruppenbeste, Dogdancing mit Birgit Gragober, Bester Junghund und als Höhepunkt die Wahl des schönsten Hundes des Tages.zusätzlich am Sonntag – um 13:50 Uhr ZughundeDie Eintrittspreise sind sehr familienfreundlich.Tageskarte € 7,--erm. Tageskarte € 4,-- (Kinder ab 6.LJ, Schüler, Pensionisten, Behinderte mit Ausweis)Familienkarte € 14,-Kinder werden bevorzugt behandelt - freier Eintritt bis 6 Jahre!Besucherhunde haben freien Eintritt, benötigen aber einen Impfpass mit einer gültigen Tollwutimpfung.