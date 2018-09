Intime Storys aus dem Bezirk Scheibbs

17.09.2018, 21:11 Uhr

Im zweiten Teil unserer Liebesserie verraten unsere Leser, wie es bei ihnen das erste Mal zur Sache ging.

BEZIRK SCHEIBBS. Vermutlich können auch Sie sich, liebe Leser, noch lebhaft an Ihre ersten intimen Kontakte erinnern. Meistens läuft es eher unromantisch ab und das Liebesspiel währt im Normalfall auch nicht besonders lange. Trotzdem handelt es sich um ein einprägsames Ereignis und manche Paare bleiben auch heutzutage noch in unserer Region ein Leben lang zusammen.Wir haben unsere Leser im zweiten Teil unserer Serie "So schön ist die Liebe" zu dieser pikanten Thematik befragt und dabei einige interessante Auskünfte erhalten.Die 49-jährige Wolfpassingerin Manuela Majer, die in Wien aufgewachsen ist, hat ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit 16 Jahren gemacht, als sie mit ihren Eltern in der Schweiz auf Urlaub war."Wir besuchten Freunde meiner Eltern, die fünf Kinder haben, in der Schweiz. Deren ältester Sohn war damals 19 Jahre alt und ich hatte sofort Herzerln in den Augen, als ich ihn das erste Mal sah. Meine Eltern sind dann mit den Freunden ausgegangen und dann ist es einfach passiert. Das Ganze war eher unspektakulär, aber es wurde dann doch eine romantische Beziehung daraus. Wir haben uns Briefe geschrieben und sind sogar bis heute auf Facebook in Kontakt", sagt Manuela Majer, die mittlerweile ihren Herwig im Internet kennengelernt hatte, zu dem sie schließlich nach Wolfpassing zog und ihn heiratete. "Hätte ich Herwig nicht kennengelernt, wäre ich nicht im wunderschönen Mostviertel gelandet und wohl auch nie Seifensiederin geworden", meint Manuela Majer.Nicole Eders erster Sex war wohl eher unromantisch für die damals jugendliche Dame – es passierte nämlich auf der öffentlichen Toilette im Scheibbser Hotel. "Ich kann mich noch erinnern, dass es mir ziemlich wehtat. Der Typ war außerdem ein richtiger Frauenheld, das heißt, es blieb auch bei diesem einen Mal, was natürlich gefühlsmäßig nicht so toll für mich war. Ich habe dann meine Erfahrungen gesammelt und bin sicher kein unbescholtenes Kind geblieben. Ich bin froh, mit Andreas Bauer schließlich meinen ,Anker' im Leben gefunden zu haben", berichtet Nicole Eder aus Scheibbs über ihre erste sexuelle Erfahrung."Auch im Ybbstal ging's heiß her! Ich war 16 und er wollte mehr. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch, also wollte ich es auch. Nur nachher fiel mir ein: Und das soll schön gewesen sein", hat Doris Schweiger aus Opponitz sogar einen Reim auf Lager.Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story hier hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind natürlich erwünscht.Als ich Thomas, meinen Mann kennenlernte, war ich zwölf Jahre alt und er 15! Ich war sofort in ihn verliebt, konnte ihm das aber leider nicht sagen, da ich noch zu jung war. Als ich 16 Jahre alt war, verriet ich Thomas meine große Liebe zu ihm. Thomas wollte aber keine Beziehung mit mir, nur Freundschaft. Also akzeptierte ich seine Entscheidung und belästigte ihn auch nicht mehr damit, ich wollte ja weiterhin Kontakt und ebenfalls eine gute Freundschaft. Wir sind trotzdem immer wieder gemeinsam mit Freunden fortgegangen. Thomas und ich, wir haben uns immer gut verstanden und über alles geredet. Als ich 18 Jahre alt war und Thomas dann 21, waren wir wieder gemeinsam fort und bei einem Tänzchen sagte er mir, dass er mich liebe. Ich war so überwältigt und glücklich, habe ja nie mehr mit so einer Chance gerechnet. Ab diesem Zeitpunkt sind wir ein Paar, bereits 23 Jahre glücklich verheiratet und stolze Eltern von zwei braven Jungs. Thomas ist nach wie vor meine große Liebe und ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihm mein Leben teilen darf. Auch für meinen Schatz Thomas bin ich die große Liebe! Das Wichtigste in einer Beziehung ist, immer über alles zu reden und dass man auch seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse dem Partner mitteilt.Weitere Infos zu unserer Serie "So schön ist die Liebe gibt's hier