Kammerchor MusiCapricciosa gestaltet Festgottesdienst beim Musikfest Wieselburg

Zur Eröffnung der Haydn Tage in Wieselburg erklingt im Festgottesdienst am Christi Himmelfahrtstag die Quarta Messa von Marianna Martines, einer Zeitgenossin von W.A. Mozarts.

Unerhört ist diese Messe in zweifacher Hinsicht: Hochgerühmt von ihren Zeitgenossen (so zum Beispiel vom englischen Weltreisenden und Autor eines Musiklexikons Charles Burney) geriet die Komponistin nach ihrem Tod in Vergessenheit. Seit ihrer Wiederentdeckung 1995 wurde die Messe erst zweimal in Österreich aufgeführt. Wenig gehört ist hierzulande auch der Originalklang. Denn die Profis aus der Alten Musik Szene spielen auf Instrumenten in historischer Bauart - Naturtrompeten, Oboen aus Holz und Streichinstrumenten, die mit Darmsaiten bespannt sind. Der Kammerchor MusiCapricciosa, bewährt intonationssicher und mit glasklarem Klang, singt unter der Leitung von Ulrike Weidinger unbekannte wunderbare Musik auf höchstem Niveau - wert, gehört zu werden.