Kommentar – Bezirksblätter Scheibbs Ausgabe 18

02.05.2017, 11:52 Uhr

"Steig ein": Sicher auf der Straße unterwegs

Im Rahmen der achtteiligen Serie Steig ein!" suchen die Bezirksblätter jene Region mit den sichersten Autofahrern des Landes. Parallel dazu verlosen wir ein Auto unter allen Teilnehmern von "Niederösterreichs größtem Führerscheintest". Das Ziel unserer Aktion ist, die Verkehrssicherheit im Bezirk Scheibbs zu steigern. Zum Auftakt der Serie in dieser Ausgabe haben wir im Rahmen einer repräsentativen Umfrage in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Akonsult erhoben, was Niederösterreichs Autofahrer über die jeweiligen Verkehrsteilnehmer aus den anderen Bezirken halten. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass wir Niederösterreicher keine sehr hohe Meinung von den Autolenkern aus Wien haben. Im Zuge der Serie werden wir Promis zum Führerschein-Test schicken, einen Fahrprofi mit einem Fahrlehrer eine Runde drehen lassen und feststellen, wieviele Fahrzeuge stündlich einen Kreisverkehr passieren. Aber auch die Leser sind aufgerufen, sich an unserem Gewinnspiel zu beteiligen und somit zu beweisen, dass wir Scheibbser die zuverlässigsten Verkehrsteilnehmer sind.