Kommentar Bezirksblätter Scheibbs – Ausgabe 19

11.05.2017, 08:48 Uhr

Der Bezirk entwickelt sich zum "Bio-Mekka"

In der Bezirkshauptstadt Scheibbs tut sich zurzeit einiges, was die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln direkt aus der Region betrifft. So findet am Rathausplatz jeden Freitag der Wochenmarkt statt, wo zahlreiche Standler ihre köstlichen Produkte anbieten. Aber auch in Purgstall und in Gaming gibt es bereits seit längerer Zeit Bauernmärkte und in Steinakirchen ist vor Kurzem ein Regionalmarkt dazugekommen, wo man sich jeden Samstagvormittag mit leckeren Schmankerln eindecken kann. In der Scheibbser Hauptstraße hat "Naturkost Roland" vor fünf Jahren seine Pforten geöffnet und im Herbst soll ein weiteres Geschäft im Gewerbegebiet aufmachen. Auch unsere Landwirte setzen seit geraumer Zeit vermehrt auf "bio" und verkaufen ihre Produkte ab Hof. Im Scheibbser Saffengraben haben Udo Kronberger aus Gresten und Maria Bendinger aus St. Georgen an der Leys vor kurzer Zeit die ehemalige Gärtnerei Einsiedler als "Wurzelreich" wieder eröffnet und bieten dort wohlschmeckendes Gemüse an. Man hat im Bezirk also durchaus die Möglichkeit, sich mit regionalen Produkten gesund zu ernähren.