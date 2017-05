"Kulturglut" in unserer Region

14.05.2017, 18:39 Uhr

Mostviertel Tourismus und Eisenstraße präsentierten im kultur.portal ihre "KunstSchauplätze am Land".

Schlösser und viel Wasser



SCHEIBBS. Mit einer Auflage von 10.000 Stück haben die Eisenstraße Niederösterreich und die Mostviertel Tourismus GmbH ihren vierten Folder unter dem Motto "Kulturglut" herausgebracht und vor Kurzem im Scheibbser kultur.portal der Öffentlichkeit präsentiert.Die Seebühne in Lunz, die Stadtmole in Scheibbs, die Burgarena Reinsberg, die Basilika in Sonntagberg sowie die Schlösser in Neubruck, Weinzierl und Ernegg bieten ein besonderes Ambiente, das die Besucher bei Kultur-Veranstaltungen zu verzaubern weiß."Jeder einzelne Standort hat seine Identität und ganz besondere Eigenheiten. Genau diese sollen mit dem 'kulturglut'-Folder zusammengefasst und präsentiert, aber vor allem auch gemeinsam vermarktet werden", bringt es Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger bei der Präsentation auf den Punkt.

Genuss, Kulinarik und Kultur



Die KunstSchauplätze im Bezirk Scheibbs

"Wir haben festgestellt, dass die Kombination aus touristischen und kulturellen Angeboten von den Gästen im Mostviertel besonders gut ankommt. Das Zusammenspiel von Genuss, Kulinarik und Kultur wird deshalb immer wichtiger und wir haben den Folder darauf abgestimmt", weiß der Mostviertel Tourimus-Geschäftsführer Andreas Purt zu berichten.Die aktuellen Nächtigungszahlen aus dem Vorjahr scheinen ihm recht zu geben: Erstmals seit acht Jahren erreichten diese wieder die Millionen-Grenze. Auch die vergangene Winter-Saison ist gut gelaufen und hat ein deutliches Plus ergeben. Diesen Schwung gelte es nun laut Purt für den Sommer-Tourismus mitzunehmen.Am Titelbild des "Kulturglut"-Folders ist die Burgarena Reinsberg zu sehen, die mit zahlreichen Kultur-Veranstaltungen Gäste in unseren Bezirk lockt.Die Seebühne Lunz bietet mit den "wellenklaengen" von 7. bis 29. Juli unter dem Motto "Gezeiten" ein kulturelles Highlight in unserer Region. Im Töpperschloss Neubruck stehen im Sommer jeden Samstag "Musikalische Kostbarkeiten" auf dem Programm. In der Burgarena Reinsberg wird von Klassik und Oper über Pop und Reggae für jeden Geschmack etwas geboten. Im Kulturhafen Scheibbs stehen an der Stadtmole sowie im kultur.portal zahlreiche kulturelle Höhepunkte auf dem Programm und im Schloss Ernegg werden das Sommernachtskonzert sowie der Volksmusikherbst ausgetragen. Im Schloss Weinzierl steigt das klassische Musikfest von 25. bis 28. Mai und der Kulturherbst von 16. bis 29. Oktober.Weitere Infos erhält man hier