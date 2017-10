Landesstraßen-Sanierung in Randegg abgeschlossen

16.10.2017, 17:08 Uhr

Ausbau der L96 zwischen Perwarth und Randegg abgeschlossen, Arbeiten für Ufermauersanierung in vollem Gang

Ausgangssituation



Ausführung Ausbau L96



Baulos Ufermauer



RANDEGG. Die Landesstraße L96 zwischen Perwarth und Randegg wurde saniert und auf einer Länge von rund 860 Metern neu asphaltiert. Die Sanierung der Landesstraße ist abgeschlossen. Derzeit laufen die Arbeiten an der baufälligen Ufermauer entlang der Kleinen Erlauf im Zuge der L96.Die Landesstraße L96 wies im betroffenen Bereich aufgrund ihres Alters massive Fahrbahnschäden auf und entsprach nicht mehr dem Stand der Technik. Die Ufermauer zwischen der L96 und der Kleinen Erlauf war bereits einsturzgefährdet und teilweise unterminiert. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst zum Ausbau der L96 von Kilometer 22,75 bis Kilometer 23,61 sowie zur Sanierung der baufälligen Ufermauer entschlossen.Auf der gesamten Länge des Bauabschnitts wurde die bituminöse Schicht abgefräst und in Teilbereichen auch der Unterbau erneuert. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde die Landesstraße rechtsseitig geringfügig verbreitert und unmittelbar nach der Eisenbahnkreuzung die Linie korrigiert.Eine Oberflächenentwässerung wurde ebenfalls hergestellt. Das Niveau der Landesstraße wurde geringfügig angehoben und eine einheitliche Querneigung hergestellt.Die Sanierung des Unterbaus erfolgte im Baumischverfahren in Form einer zementstabilisierten Tragschicht. Die anschließenden Asphaltierungsarbeiten konnten Mitte August abgeschlossen werden.Die neue Fahrbahnbreite beträgt mindestens 6,50 Meter und wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard ausgeführt.Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Gaming in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region ausgeführt.Die Gesamtbaukosten für den Ausbau der Landesstraße von rund 335.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.Die Ufermauer wird auf einer Länge von rund 170 Metern neu hergestellt. Um die Standsicherheit des Straßendamms zu gewährleisten wird vor die bestehende Ufermauer eine neue Ufermauer vorgesetzt und der Straßendamm neu aufgebaut.Der verlorene Retentionsraum wird durch Abgrabungen am gegenüberliegenden Ufer kompensiert.Insgesamt werden ca. 4.000 Tonnen Wurfsteine verlegt.

Die Arbeiten an der Ufermauer werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs von der Firma Traunfellner durchgeführt.Die Sanierungsarbeiten haben Anfang September begonnen wurden und bis Mitte November andauern werden.Die Gesamtbaukosten für die Ufermauersanierung von rund 330.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.