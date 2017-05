Mehr Brauchtum für Scheibbs

08.05.2017, 14:31 Uhr

Bereits zum sechsten Mal organisiert Franz Helmreich heuer das Benefizwaldfest in Scheibbs.

Zurück zu den Wurzeln



SCHEIBBS. Zwei entscheidende Ereignisse haben Franz Helmreich aus Scheibbs dazu bewogen, im Juni 2011 das erste Benefizwaldfest ins Leben zu rufen, doch eigentlich handelt es sich bei diesem großartigen Fest um ein "Revival" aus längst vergangenen Tagen."In den 1960er-Jahren gab es in Scheibbs bereits ein Waldfest, das die 'Original Scheibbser Schuhplattler' damals bei der Jelinekwarte ausgetragen hatten. Das hat mir schon als Jugendlicher total getaugt, da ich seit jeher ein großer Volksmusik- und Volkstanzfan bin. So ist also langsam der Gedanke gereift, zurück zu den Wurzeln zu gehen und dieses Fest wieder aufleben zu lassen. Außerdem ist es wichtig, auch den Nachwuchs für Brauchtum und Traditionen zu begeistern", erzählt der Organisator Franz Helmreich über die Ursprünge des Waldfests.

Ein Herz für das Hospiz



Ein wirklich einschneidendes Erlebnis bewog Franz Helmreich schließlich dazu, seine zuvor gefassten Pläne dann auch tatsächlich in die Tat umzusetzen."Ich hatte damals im Zuge eines Krankenhaus-Aufenthalts die Möglichkeit, die Arbeit auf der Palliativ-Station zu beobachten. Mir ist das wirklich sehr zu Herzen gegangen, wie aufopfernd sich die Leute im Landesklinikum um die todkranken Menschen kümmern. Also habe ich beschlossen, das Benefizwaldfest erstmals zu organisieren, habe Kontakt zum Hospiz aufgenommen und schließlich hat mir Vize-Bürgermeister Franz Aigner angeboten, das Fest beim Fernwärme-Heizwerk in Scheibbs austragen zu dürfen, da dies bei der Jelinekwarte aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich gewesen wäre", so Helmreich weiter.Mittlerweile laufen die Vorbereitungen für das bereits sechste Benefizwaldfest auf Hochtouren. Das Fest findet am Sonntag, 18. Juni ab 10 Uhr beim Fernwärme-Heizwerk statt. Los geht's mit einem Frühschoppen mit den "Original Scheibbser Schuhplattlern und den Gebrüdern Fallmann, ab 13 Uhr werden die Kinder unter der Leitung von Anneliese Jagetsberger Volkstänze aufführen. Die freiwilligen Spenden der Besucher kommen dem Hospiz in Scheibbs zugute.Weitere Infos gibt's unter Tel. 0664/73669237 sowie hier