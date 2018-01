31.01.2018, 18:39 Uhr

schärzen über ihren StreichTraurig!!!Purgstall an der ErlaufGegenüber vom Christkindlhaus in der Mariazellerstraße neben einer Rastbank entledigten sich 2 Mädchen? ihres mitgebrachten Unrates.Die Tat hatten sie sich anscheinend zu Hause aus ??? ausgedacht.Mit einem beigelegten Blatt Papier (in Folie) mit der Aufschrift ….siehe Fotobekundeten sie ihre Tat, weil unser „KOPF voll MIST“ ist.