Musiktheater auf der idyllischen Seebühne in Lunz

12.09.2018, 14:00 Uhr

"Cissy & Hugo a Caracas" wurde auf der Lunzer Seebühne aufgeführt.

Perfekte Stimmung auf der Seebühne



LUNZ. "Cissy & Hugo a Caracas" – das Musiktheater mit Rita Hatzmann und Georg O. Luksch, das die Geschichte von Cissy Kraner und Hugo Wiener erzählt – wurde vor Kurzem auf der Lunzer Seebühne aufgeführt. "Das Wetter ist an diesem Abend leider nicht ganz trocken geblieben ist, trotzdem war die Stimmung sehr idyllisch und ich denke, es war ein unvergesslicher Abend – das Publikum war toll und die Stimmung perfekt. Am Ende gab es noch eine Zugabe und sehr schönen Applaus! Die Szene mit dem Badeanzug beim Song ,Pin up girl‘ war auf der Seebühne natürlich besonders passend", erzählt Darstellerin Rita Hatzmann vom Ensemble 21.Weitere Infos gibt's hier und auf Facebook