Muttertagsaktion im Atelier Sandrena in Gaming

Alles blüht, alles sprießt, der Mai nähert sich mit Riesenschritten und so auch der Muttertag! Was soll man der geliebten Mama nun schenken?

Im Atelier Sandrena finden sich hübsche Dinge, die mit viel Liebe handgemacht wurden und sich daher von der üblichen Massenware abheben.

Da sowohl Renate Preitensteiner als auch ich (Andrea Buchebner) Schmuck kreieren, haben wir uns entschlossen, vom 20. 4. bis 12. 5. 2018, 10% Rabatt auf unsere Schmuckkollektionen anzubieten.

Ich möchte mich zuerst der Schmuckkollektion von Renate Preitensteiner zuwenden, die vor allem aus Larimar, in Sterlingsilber gefasst, besteht.Larimar ist ein wunderschöner türkis-blauer Stein, der nur in der Dominikanischen Republik vorkommt. Der einzigartige Stein ist ein Pektolith, dessen blaue Färbung auf vulkanischen Ursprung zurückzuführen ist.Der Name Larimar entstand, als der Entdecker Miguel Méndez den Namen seiner Tochter, Larissa, mit dem spanischen Wort (Mar) für Meer kombinierte um die Farben des karibischen Meeres, die sich in diesem Stein finden, zu beschreiben.Renate entwirft viele Schmuckstücke selbst und läßt sie dann in der Dominikanischen Republik anfertigen. Es finden sich eine "trachtige" Linie, mit Herzchen und klassischen Tropfenanhängern, aber auch eine eher vom Jugendstil inspirierte Linie, in die auch der schwarze Onyx hineingearbeitet wurde.Meine Schmuckkollektion besteht aus Perlschmuck, aus verschiedenen Materialien, ich verwende sehr gerne Natursteine, Keramikperlen, Perlen aus Muranoglas und handgemachte Glasperlen sogenannte "Lampworkperlen"von verschiedenen Glaskünstlern.Manche diese Perlen sind ein wenig extravagant, sie zeigen wie vielgestaltig Glas sein kann!Mir macht es viel Freude, diese Kleinode mit meinen Grundmaterialien zu kombinieren, um eine bestmögliches Wirkung zu erzielen!Bei uns im Atelier findet sich natürlich nicht nur Schmuck sondern viele Produkte, die sich auch gut als Muttertagsgeschenk eignen. Von schönen Geschenksboxen, über Badetaschen, feine große Badetücher in verschiedenen Farben, romantische Billets, Bilder, usw. ist für eine große Auswahl gesorgt.Wir nehmen uns viel Zeit und beraten Sie gerne!Wir haben jeden Freitag von 8 00 bis 12 00 und von 14 00 bis 18 00 und jeden Samstag von 9 00 - 12 00 geöffnet. Am 1. Mai, wo in Gaming der Kirtag stattfindet haben wir auch von 9 00 - 18 00 geöffnet! Wir würden uns über einen Besuch sehr freuen!