Naturschutz beginnt vor der Haustür

08.05.2017, 11:57 Uhr

Leider kommt es immer wieder vor, dass Leute die feucht fröhliche Stunden an der Erlauf verbringen, diese Plätze verdreckt oder verwüstet hinterlassen. Mir ist es ein besonderes Anliegen unsere Urmannsau sauber zu halten, um auch noch in Zukunft die unberührte Natur zu genießen . Diese Badeplätze sind öffentlich zugänglich, es wird kein Eintritt verlangt, keine Parkgebühren müssen bezahlt werden, es gibt keine Badeaufsicht oder Parkwächter und genau das sollten wir schätzen und uns bewahren. Niemand anderer als wir können und müssen für Sauberkeit sorgen. Wir sind verantwortlich dafür, wenn Bauern, Grundstückbesitzer oder die Forstverwaltung den Zugang sperren und Badegäste verwiesen werden, weil diese die Umgebung verwüsten und Unruhe stiften. Warum müssen immer erst Gesetze und Regelungen auferlegt, beziehungsweise rigorose Kontrollen durchgeführt werden bis ein Umdenken stattfindet? Wir suchen die intakte und idyllische Natur und sind nicht im Stande diese so zu bewahren. Jeder sollte seinen Grillplatz so verlassen, wie er Ihn auf vorfinden möchte, schließlich sind wir hier alle nur Gäste.