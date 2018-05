Neues Büro für Ötscherlandtreuhand

04.05.2018, 12:56 Uhr

In Scheibbs hat die Ötscherlandtreuhand das neue Bürogebäude am Hochweinbergweg feierlich eröffnet.



Mehr Platz in Scheibbs



Der Zauberer als Klient



Büro im Holzhaus

SCHEIBBS. Wird das Büro zu klein, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Ausbauen oder umsiedeln.Da die vorhandene Lokalität des, im Jahr 2000 von Franz Esslezbichler und seiner Tochter Regina Karner gegründeten, Steuerberatungsbüros in der Scheibbser Gaminger Straße nicht mehr den Anforderungen gercht wurde, siedelte man um."Schon Anfang des Jahres 2002 war es aus Platzgründen notwendig, uns um einen neuen Bürostandort umzusehen. So zogen wir in die Büroräumlichkeiten in der Gamingerstraße im sogenannten Osangerhaus ein", erklärt Franz Essletzbichler. Durch den Zuwachs an Klienten und war es erforderlich, den Mitarbeiterstab ständig zu erweitern. "Im Jahr 2006 gründeten wir die Ötscherlandtreuhand SteuerberatungsgmbH", erinnert sich den Firmengründer der sich auf die Beratung der Betreiber von Photovoltaikanlagen und Landwirtschaftsbetrieben spezialisiert hat.Durch die Zusammenarbeit mit Lotte Rath konnte die Firma eine Zweigstelle in Melk eröffnen und dadurch den Kundenkreis im Melker Bezirk erweitern."Im Jahr 2013 schaffte Regina auf Anhieb die Steuerberaterprüfung. Nun sind Regina und ich Eigentümer und Geschäftsführer der Ötscherlandtreuhand", so Essletzbichler, der mit seiner Firma viele Einzelunternehmen, aber auch Personengesellschaften und Vereine berät. Vom Arzt bis zum Zauberer, vom Kutschenbauer bis zur Physioterapheutin, Sozialeinrichtungen und unzählige Handwerks und Handelsbetriebe werden beraten.Durch die ständige Erweiterung des Klientenstocks mussten sich die Steuerberater erneut auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten gehen. Diese wurde mittlerweile von den 20 Mitarbeitern am Standort am Hochweinberg in Scheibbs in einem wunderschönen Holzhaus beim ehemaligen Reitstadl bezogen.