Scheibbserin hat viel "Jazz im Blut"

08.05.2017, 14:47 Uhr

Der selbstständigen Musikerin Corinna Pöchhacker aus Scheibbs wurden jazzige Klängen in die Wiege gelegt.

Musik seit frühester Kindheit



SCHEIBBS. Die 27-jährige Pianistin und Sängerin Corinna Pöchhacker aus Scheibbs hat die Musik mit der "Muttermilch eingesaugt" und war schon in ihrer Kindheit von Leuten umgeben, die musizierten."Mir wurde die Musik im wahrsten Sinne in die Wiege gelegt. Mein Onkel Sigi Meier, der als bekannter Schlagzeuger tätig ist, hat früher immer bei unserer Großmutter geprobt, und da ich als kleines Kind oft bei ihr war, bin ich früh in den Genuss gekommen, ihm zuhören zu dürfen. Eigentlich wollte ich damals auch Schlagzeugerin werden, habe den Plan dann aber verworfen und mich mit sieben Jahren für das Klavier entschieden. Durch meine Verwandtschaft, aber vor allem durch meinen Vater, der bei der Stadtmusik und in der Bigband dabei ist, bin ich schon sehr früh mit dem Jazz in Berührung gekommen, sodass es sich ergeben hatte, dass ich bereits mit 13 Jahren beim Jazz-Seminar in Scheibbs mitwirken durfte", erzählt Corinna Pöchacker, die Musikwissenschaften und Jazzklavier studiert hat und seit zwei Jahren als selbstständige Musikerin und Klavierlehrerin tätig ist und seit geraumer Zeit in verschiedenen Musikgruppen wie Fanjazztics, Agua Voigas, Steel Rocks, Rhythm & Brass, Zweite Kassa Bitte, ConChordia und FraTiCello als Pianistin und Sängerin mitwirkt, aber auch alleine bei diversen Hochzeiten, Taufen und Firmenfeiern in unserer Region aufspielt.

"Die Musik ist mein Leben"



Seit 2015 absolviert die umtriebige Musikerin aus Scheibbs einen Stimmbildungsunterricht, studiert seit Kurzem Kirchenmusik mit dem Schwerpunkt "Orgel" am Konservatorium in St. Pölten und unterrichtet an der Musikschule in Gresten."Die Musik ist mein Leben und ich freue mich deshalb außerordentlich, meinen Lebensunterhalt damit bestreiten zu können. Ich habe schon eigene Lieder geschrieben, diese aber noch nicht live dargeboten. Mein nächstes großes Ziel ist deshalb, ein Programm auf die Beine zu stellen, das ausschließlich aus selbst komponierten Nummern besteht", so die Musikerin über ihre Zukunftspläne. Wer Corinna Pöchhacker live erleben möchtel, hat am 14. August um 20 Uhr die Möglichkeit dazu, wenn sie mit ihrer Band FraTiCello bei der Stadtmole in Scheibbs im Rahmen der "Summer Stage" aufspielen wird.Weitere Infos gibt's auf Facebook