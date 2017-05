"Steig ein": Eine Spritztour durch Scheibbs

08.05.2017, 15:25 Uhr

Im Zuge unserer Serie "Steig ein" begleiteten die Bezirksblätter einen Routinier bei einer Übungsstunde.

SCHEIBBS. Katja Hochebner, Bezirksgeschäftsführerin der Volkspartei im Bezirk Scheibbs, drehte mit einem Fahrlehrer der Fahrschule Henke und den BEZIRKSBLÄTTERN eine Runde durch die Stadt Scheibbs. Wie hätte sie bei einer praktischen Prüfung abgeschnitten und was gab es zu beanstanden?Bevor Katja Hochebner aber ihre Spritztour durch Scheibbs beginnen konnte, musste noch einiges geprüft und justiert werden. Im Idealfall werden die Reifen vor Fahrtantritt einer genauen Prüfung unterzogen. Erforderlich ist der richtige Luftdruck und eine Mindestprofiltiefe, die bei Sommerreifen 1,6 und bei Winterreifen 4 Millimeter beträgt. Auf allfällige Beschädigungen der Reifen ist natürlich auch zu achten. Sitzeinstellung, Licht und Spiegel mussten auch noch eingestellt werden, bevor man endlich aufs Gaspedal treten durfte.

Durch Scheibbser Straßen



Und so gewinnen Sie Ihren Fiat 500X Cross



Design & Styling

Innenraum/Armaturen/Komfort

Telematik/Audio/Multimedia

Katja Hochebner begann am Übungsplatz der Fahrschule Henke in Scheibbs. Zu fahren war ein Parcours, bestehend aus einer Zielbremsung, Wenden in drei Zügen und seitlichem sowie rückwärtigem Einparken. Das verlief alles reibungslos. Nun ging es ans Eingemachte und man wagte sich auf die Straße. Begonnen wurde in der Karl-Höfinger-Promenade. Der allseits bekannte Spiegel-Spiegel-Schulterblick wurde zuerst vergessen, klappte danach aber eigentlich ganz gut. Über die Brücke ging es weiter zur Hauptstraße, auf der sie dann durch die Kartäusergasse zum Rathausplatz gelangte. Beim Verlassen des Platzes über die Burgerhofstraße zum Gürtel, hätte ein entgegengekommenes Fahrzeug Vorrang gehabt. Auf der St. Georgener Straße führte die Fahrt weiter auf die B25, wo etwas zu spät geblinkt wurde. Diese wurde aber gleich wieder verlassen und der Punzenauerweg führte Katja zur Rutesheimerstraße, bevor die Fahrt bei der Karl-Höfinger-Promenade endete. Dort beging sie bei langjährigen Führerscheinbesitzern beliebte Fehler. Der Seitenabstand und der Sicherheitsabstand beim Hintereinanderfahren wurden nicht eingehalten. Die bei einer Prüfung verpflichtenden Blicke auf mögliche, von Seitenstraßen herannahende Autos wurden auch manchmal ausgelassen. Ein Prüfer würde natürlich gerne deutliche Blicke einhergehend mit dem Wenden des Kopfes sehen. In der Praxis jedoch eignet sich jeder Autofahrer in solchen Situationen peripheres Sehen an. Gefahren würden auch aus dem Augenwinkel erkannt werden.Bei einer Prüfung hätte Katja Hochebner keine guten Karten gehabt. Als eine verantwortungsbewusste und sichere Fahrzeuglenkerin zeigt sie sich trotzdem. Als sie vor Jahren in eine Aquaplaningsituation geriet, absolvierte sie prompt ein Fahrsicherheitstraining, um sich den richtigen Umgang mit dem Auto bei derartigen Verhältnissen in Erinnerung zu rufen. Wie hätten Sie bei einer spontanen, praktischen Prüfung abgeschnitten?Er ist ein sportlicher Offroad-Traum in Weiß: Der Fiat 500X Cross bietet 110 PS, 17 Zoll-Leichtmetallfelgen, Touchscreen-Radio, Freisprecheinrichtung, Berganfahrhilfe, Start & Stopp-Funktion und vieles mehr. Und dieses tolle Auto im Wert vonkann Ihnen gehören!17“ Leichtmetallfelgen+ Bereifung 215/55R17Nebelscheinwerfer mit KurvenlichtfunktionStoßfänger im Offroad LookAuspuffendrohrblende verchromtExterieurdetails dunkel satiniertKlimaanlage mit PollenfilterFensterheber elektrisch vorne und hintenArmaturenbretteinsatz im Cross-LookTürverkleidung und Armauflage mit VinyleinsätzenTempomat mit GeschwindigkeitsbegrenzerElektronische ParkbremseRücksitzbank 60:40 geteilt umklappbar3,5“ TFT Monochrom-Display mit personaliserbarem EVIC FahrzeuginformationscenterFahrersitz mech. HöhenverstellbarBeifahrersitz flach umklappbarLenkrad mit MultifunktionstastenServolenkung Dual-Drive mit City FunktionZentralverriegelung mit Fernbedienung12V Steckdose in der MittelkonsoleHutablage (demontierbar)Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbarLederlenkradUconnect Radio mit 5“ Touchscreen, Bluetooth Freisprecheinrichtung, AUX, USBAudistreaming und Sprachsteuerung, 6 LautsprecherUconnect Live-ServiceWie sie dieses Traumauto gewinnen können? Ganz einfach: Machen Sie bei Niederösterreichs größtem Führerscheintest mit. Sie können jede Woche mit unserem Gewinnspiel-Kupon teilnehmen (ein Kupon pro Woche pro Teilnehmer) oder den Test gleich online absolvieren, dabei Ihr Wissen testen und den Fiat 500X gewinnen.