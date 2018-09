Über den Wolken in Gresten

17.09.2018, 21:02 Uhr

Der Modellflugclub Eisenstraße lädt nach vier Jahren wieder zu seinem Mostfliegen in Gseng bei Gresten.

Ein sehr zeitintensives Hobby



Viel Koordination und Fingerspitzengefühl



Flugshow in Gseng



GRESTEN. Im Jahr 1996 wurde der Modellflugclub Eisenstraße gegründet und seit bereits 22 Jahren ist Franz Allmer als Obmann des Vereins tätig, und eigentlich ist er schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Nachfolger. Mittlerweile hat der Verein 36Mitglieder aus der ganzen Region."Es ist leider gar nicht so einfach, die Jugend für den Modellflug zu begeistern. Es handelt sich dabei um ein äußerst zeitintensives Hobby. Viele fangen an, es geht etwas schief und sie geben gleich wieder auf. Doch gerade dann sollte man sich an einen Verein wenden", so Obmann Franz Allmer.Franz Allmers Leidenschaft erfordert viel Koordination und Fingerspitzengefühl und jeder Handgriff muss automatisiert ablaufen."Das Fliegen ist vermutlich einer der ältesten Menschheitsträume überhaupt! Wenn das Feuer für den Modellflug erst einmal richtig entfacht ist, dann lässt einen diese Leidenschaft im Normalfall für das restliche Leben nicht mehr los", berichtet Franz Allmer begeistert über seine Passion.Am Samstag, 29. September und am Sonntag, 30. September lädt der Modellflugclub Eisenstraße jeweils ab 10 Uhr zu seiner Flugshow "Mostfliegen" in Gseng bei Gresten. Am Samstag wird es eine Nacht-Flugshow geben.

