Volleyball: Purgstaller sind Landesmeister

02.05.2018, 13:12 Uhr

Finale zwischen Purgstall und NÖ Sokol

Im Herbst- Grunddurchgang spielten Purgstall und Waidhofen in der NÖ Westhälfte um den Titel, wobei die ASKÖ Volksbank Purgstall 1. mit 16 Siegen und Waidhofen mit 14 Siegen und 2 Niederlagen den 2. Platz erspielten.In der Osthälfte erreichte NÖ Sokol mit 15 Siegen und 1 Niederlage knapp vor Purkersdorf ebenso mit 15 Siegen und 1 Niederlage den 1. Platz. Somit nominierten sich die 4 Vereine ASKÖ Volksbank Purgstall, SU Raika Waidhofen, NÖ Sokol und Sportunion Purkersdorf zur NÖ Landesmeisterschaft U15 für 2018. Beim Spiel 1. NÖ West, ASKÖ Volksbank Purgstall gegen den 2. NÖ Ost, Sportunion Purkersdorf siegte Purgstall 2:0 (25:17 und 22). Das Spiel NÖ Ost. 1. NÖ Sokol gegen den 2. NÖ West mit UVC Raiba Waidhofen ging mit 2:0 (25:18 und 22) an NÖ Sokol. Das kleine Finale wurde somit zwischen Waidhofen und Purkersdorf also zwischen den beiden 2. Platzierten der jeweiligen Landeshälfte ausgetragen, Waidhofen holte sich 2:0 (25:23 und 19) den 3. Stockerlplatz vor Purkersdorf. Im Finale standen somit die beiden 1. Platzierten (ASKÖ Volksbank Purgstall und NÖ Sokol) aus Ost und West. Im ersten Satz konnte Purgstall den Heimvorteil absolut nicht nutzen und die Mädels kamen einfach nicht an ihre Trainingsleistungen annähernd heran und mussten sich 13:25 dem Serienmeister geschlagen geben. Im 2. Satz motivierte der Purgstaller Trainer Amir Curan die Mädchen der ASKÖ Volksbank Purgstall besonders und machte sie auf ihre schlummernden Stärken aufmerksam. Siegeswillig holten sie Punkt für Punkt und siegten 25:14 im 2. bzw. Anschlusssatz. Im dritten Satz wo es somit um den Landesmeistertitel ging wurde es nochmals in der tobenden Sporthalle noch lauter. Der Anfang mit 2:2 kämpfte man ausgeglichen, doch dann zeigten die Purgstallerinnen ihr gelerntes Können aber auch ihre jahrelange Spielerfahrung und gingen mit einer 8:4 Führung in den Seitenwechsel. Diesen Vorsprung brachte Purgstall überlegen zum Schluss und siegte verdient 15:4. Die Siegerehrung übernahm im Namen des NÖVV Christian Petsche (NöVV Schiedsrichterreferent) sowie der Veranstalter Martin Wenighofer (gf. Obmann, ASKÖ Volksbank Purgstall). Im Rahmen dieser U15 Siegerehrung wurde auch die off. Siegerehrung der NÖ Landesmeisterinnen der 1. Landesliga durchgeführt. Auch hier lautete der Meister der 1. LL ASKÖ Volksbank Purgstall und die Kapitänin Simone Luksch nahm die Urkunde im Namen der Mannschaft freudvoll und verdient entgegen.