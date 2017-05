"Wurzelreich" im Saffengraben in Scheibbs

08.05.2017, 15:01 Uhr

Maria Bendinger und Udo Kronberger haben im Saffengraben die Gärtnerei "Wurzelreich" eröffnet.

Ökologische Nachhaltigkeit



SCHEIBBS. Udo Kronberger aus Gresten und Maria Bendinger aus St. Georgen an der Leys sind fest in unserer Region verwurzelt, weshalb sie wohl auch den Namen "Wurzelreich" für ihre Gärtnerei gewählt haben, die sie vor zwei Monaten am Standort der ehemaligen Gärtnerei Einsiedler im Scheibbser Saffengraben eröffnet haben."Nachdem die Gärtnerei Einsiedler schon vor zehn Jahren ihre Pforten geschlossen hatte und somit seither leer stand und wir einander in der Gärtnerei Käfer in Gresten kennengelernt und festgestellt hatten, dass wir ähnliche Vorstellungen haben, sind wir auf die Idee gekommen, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen", erklärt Udo Kronberger."Wir produzieren eine große Vielfalt an Gemüsesorten, setzen auf ökologische Nachhaltigkeit und ein naturnahes Konzept. Wir wollen unnötigen Verpackungsmüll vermeiden und weisen die Kunden darauf hin, ihre eigenen Tragetaschen mitzubringen. Das Gleichgewicht im Garten ist uns sehr wichtig, deshalb setzen wir auf Mischkultur und genaue Fruchtfolge-Planung, um den Boden zu schonen. Wir wollen die Menschen der Region mit unserem frischen Gemüse versorgen", sagt Maria Bendinger.

Biologische Düngemittel



Das "Wurzelreich" in Scheibbs

Auch bei der Düngung der Gemüsepflanzen setzen die beiden "Öko-Freaks" voll auf "bio" und verwenden dafür ausschließlich organische Materialien, zum Beispiel Pferdemist und diverse Kräuterjauchen."Wir sind auch offen für alternative Lösungswege und arbeiten mit einer alten indischen Feuertechnik, die man 'Agnihotra' nennt und die zur Reinigung der Atmosphäre und Verbesserung des Bodens beiträgt", meint Udo Kronberger.Die Gärtnerei "Wurzelreich" in Brandstatt 68 im Scheibbser Saffengraben bietet von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr Gemüse aller Art an. Außerdem kann man Udo Kronberger und Maria Bendinger jeden Freitag von 9 bis 13 Uhr am Scheibbser Wochenmarkt antreffen.Weitere Infos gibt's unter Tel. 0664/75058494 bzw. unter wurzelreich@hotmail.com sowie auf Facebook