Erfolge für Purgstalls "Leichtathletik-Kids"

27.04.2017, 16:07 Uhr

Der Leichtathletik-Nachwuchs aus Purgstall an der Erlauf konnte in St. Pölten Gold und Silber holen.

PURGSTALL. Trotz des kalten Wetters war der Saisoneinstieg in St. Pölten für 35 Nachwuchs-Leichtathleten der Sportunion Purgstall eine Reise wert. Beim Robinson-Cup der Klassen U8 und U10 kämpften die Purgstaller mit den besten Jung-Athleten aus ganz Niederösterreich. Sprinten, Werfen, Geschicklichkeit und Konzentration waren als Mannschaftsbewerb zu bewältigen. Das Dreier-Team mit Franziska Paumann, Paul Weber und Tobias Größbacher holte die Goldmedaille in der U10-Klasse nach Purgstall. Das Vierer-Team mit Nina Krawczikowski, Laurent Wurzer, Constantin Bewersdorff und Xaver Hauptmann landete mit einem zweiten Platz in der U8-Klasse ebenfalls am Podest.