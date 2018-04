Alles für die Gartenfreunde wird in Wieselburg geboten

20.04.2018, 15:33 Uhr

Im neuen Gartencenter erhalten alle Freunde des "grünen Daumens" kompetente Beratung.

"Alles, was das Herz begehert"



Pools sind nach wie vor im Trend



WIESELBURG. Gerade zum richtigen Zeitpunkt – nämlich jetzt im Frühjahr, wenn die wärmenden Sonnenstrahlen die Pflanzen im Garten sprießen lassen – wurde vor Kurzem das neue, über 1.000 Quadratmeter große hagebau Schuberth Gartencenter in Wieselburg eröffnet."Bei uns erhalten Gartenfreunde alles, was das Herz begehrt und wenn wir irgendetwas nicht lagernd haben sollten, wird es einfach bestellt", erklärt Martin Gstettenhofer, der als Leiter der Abteilung "Garten Grün" für alles rund um die Pflanzen zuständig ist."Während der letzten Jahre ist im Bereich der Gartenmöbel ein Trend von exotischen zu heimischen Hölzern feststellbar. Pools für den eigenen Garten sind bei unseren Kunden seit Jahren in Mode und wir die kompetente Beratung zum Thema an", ergänzt der Abteilungsleiter der Gartentechnik, Nobert Scherenhuber.Weitere Infos gibt's hier