Arbeitslosenzahlen im Bezirk Scheibbs weiterhin im "Sinkflug"

10.09.2018, 18:29 Uhr

Das Arbeitsmarktservice Scheibbs meldet einen Rückgang der Arbeitslosigkeit im August 2018 um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

555 Arbeitslose im Bezirk



Rückgang bei Langzeitarbeitslosen



Mehr Stellenangebote im Bezirk



BEZIRK SCHEIBBS. Während die Zahl der Arbeitslosen österreichweit um 7,5 Prozent gesunken ist, gibt es aus dem Mostviertel eine im Vergleich positive Entwicklung zu berichten. Ende August waren gesamt 4.081 Menschen in den Bezirken Amstetten, Melk, Waidhofen/Ybbs und Scheibbs arbeitslos gemeldet. „Das sind um 570 (oder knapp 14 Prozent) weniger als im Vorjahr" rechnet der Scheibbser AMS-Geschäftsstellenleiter Sepp Musil vor.Im Bezirk Scheibbs waren Ende August 555 Menschen arbeitslos vorgemerkt, das sind um 64 oder 10,3 Prozent weniger als im August des Vorjahres.124 Personen bzw. um 19 weniger als im Vorjahr absolvieren Schulungen beim Arbeitsmarktservice."Im Niederösterreichvergleich liegen wir mit einem Minus der Arbeitslosigkeit von 10,3 Prozent genau im Landesschnitt von Minus 10,2 Prozent und werden auch nach wie vor mit voraussichtlich 3,1 Prozent eine der niedrigsten Arbeitslosenraten in Niederösterreich haben. Seit Februar 2017 verzeichnen wir monatlich einen Rückgang an vorgemerkten Arbeitslosen im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vorjahres", resümiert Musil.Besonders erfreulich ist, dass auch bei der Personengruppe, die länger als sechs Monate bzw. zwölf Monate vorgemerkt sind, ein Rückgang von 24,1 bzw. 24,2 Prozent zu verzeichnen ist.Dieses Ergebnis ist einerseits der guten wirtschaftlichen Lage unserer Region und andererseits auch der Beratungs- und Vermittlungsunterstützung durch die BeraterInnen des AMS Scheibbs geschuldet.Die positive Entwicklung am Stellenmarkt hielt auch im August dieses Jahres weiter an. Der Bestand an sofort verfügbaren offenen Stellen (537) bedeutet eine Steigerung von 159 gegenüber dem August 2017."Wo niederösterreichweit 862 Lehrstellensuchende aus nur 214 beim AMS gemeldeten Lehrstellen auswählen können, können im Bezirk Scheibbs 34 vorgemerkte Lehrstellensuchende aus insgesamt 43 offenen Lehrstellen auswählen", freut sich Musil.