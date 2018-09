Billa-Mitarbeiter mit viel Herz im Kleinen Erlauftal

11.09.2018, 13:52 Uhr

"Unser Billa Herz"-Award: Mitarbeiter unterstützen Lebenshilfe im Bezirk

Versorgung und Verantwortung



Herz für Menschen und die Umwelt



Patenschaft für Bienenstock übernommen



Mehlspeisen wurden zubereitet



STEINAKIRCHEN. Billa vergibt bereits zum sechsten Mal den "Unser Billa Herz"-Award für das freiwillige soziale Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Menschen vor Ort in ihrer jeweiligen Region.Auf diese Weise fördert Billa als Rundumversorger der Haushalte auch die Rundum-Verantwortung für die Mitmenschen in den Regionen Österreichs.Die Billa-Filiale in Steinakirchen am Forst zeigt mit ihrem Projekt, gemeinsam mit dem ortsansässigen Imker Leopold Hinteregger, viel Herz und Verantwortung für unsere Umwelt und die bedürftigen Menschen.Das Team in Steinakirchen am Forst, rund um Regionalmanager Benjamin Krenn, übernahm die Patenschaft für einen Bienenstock und nutzt den daraus gewonnenen Honig zur Sammlung von freiwilligen Spenden, die dem Wohnhaus der Lebenshilfe Niederösterreich in Götzwang zur Verfügung gestellt werden sollen.Darüber hinaus haben die Hobby-Imker ihre Backkünste im Dienst der guten Sache unter Beweis gestellt und Mehlspeisen gebacken, die sie ebenfalls gegen freiwillige Spenden in der Filiale verkauft haben.

