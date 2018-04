Birnbaumblüte auf der neuen Webcam

20.04.2018, 15:24 Uhr

Eine neue Webcam zeigt den Blütenverlauf der Obstbäume in der Region an.

Neue Webcam wurde installiert



MOSTVIERTEL. Etwa zehn Tage dauert das alljährliche Naturschauspiel an der Moststraße, bei dem mehr als 300.000 Birnbäume in voller Blüte stehen. Wie Schneeflocken hängen die weißen Blüten je nach Höhenlage von Mitte April bis Ende Mai in den Baumkronen.Den aktuellen Status und Live-Bilder von der Birnbaumblüte liefert stets aktuell die extra installierte Birnbaumblüten-Webcam beim Mostheurigen Hauer in Hauersdorf bei Amstetten. Sie zeigt den Verlauf der Blüte anhand einer Nahaufnahme der Hauerbirne an und liefert dank LED-Beleuchtung auch in der Dunkelheit perfekte Aufnahmen.