Ein Ticket, fünf Gebiete: 'Winterspaß' im Ybbstal

17.09.2018, 16:31 Uhr

Fünf Skigebiete ziehen nun an einem Strang: Saisonkarte "Ybbstaler Alpen WinterCard" soll ein Hit werden.

Eine Karte für fünf Gebiete

Zusammenarbeit im Ybbstal

YBBSTAL. "Fünf Skigebiete, eine Karte" – unter diesem Motto möchten fünf Ybbstaler Bergbahnen den Skifans ein ganz besonderes Service bieten. Die Liftverantwortlichen stellten mit den Bürgermeistern am Rande des Königsberg-Open-Air-Konzerts die neue "Ybbstaler Alpen WinterCard" vor.Die Saisonkarte kostet 399 Euro für Erwachsene und ist in den Skigebieten Hochkar (Göstling an der Ybbs), Ötscher (Lackenhof), Königsberg (Hollenstein/Ybbs), Forsteralm (Waidhofen an der Ybbs/Gaflenz) und Maiszinken (Lunz am See) gültig."Die Ybbstaler Alpen WinterCard ist die erste gemeinsame Maßnahme im Rahmen der im Aufbau befindlichen Tourismuskooperation Ybbstaler Alpen. Die großen und die kleineren Skigebiete unserer Region werden damit verbunden", berichten die beiden Projektinitiatoren Andreas Buder und Herbert Zebenholzer. Im Vorverkaufszeitraum vom 1. bis 31. Oktober ist die Ybbstaler WinterCard im Rahmen einer Familienaktion bis zu 50 Prozent ermäßigt, zudem gibt es eigene Tarife für Senioren, Kinder und Jugendliche. "Beim gemeinsamen Kauf von Saisonkarten im Rahmen der Familienaktion bis 31. Oktober ist die erste Karte zum Normaltarif zu beziehen, die zweite Karte um 25 Prozent ermäßigt und jede weitere Karte sogar um 50 Prozent reduziert", so Andreas Buder. Weitere Infos gibt's online auf www.ybbstaler-alpen.at/wintercard