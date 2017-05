Ganz große Ziele im Bergsommer

03.05.2017, 17:05 Uhr

Urlauber tauchen diesen Sommer im Mostviertel tief ins Natur-Erleben ein

Neue Wege für Naturfreunde



MOSTVIERTEL. Die schönsten Plätze des Mostviertels mit beinahe unberührter Landschaft sind in diesem Sommer Inspiration für erfrischende Urlaubs- und Ausflugsideen.Mit seinen Naturvermittlern besitzt der Naturpark Ötscher-Tormäuer im Mostviertel ortskundige Guides, die nicht nur einen sehr persönlichen Zugang zur Natur gefunden haben, sondern diesen auch sehr authentisch und liebenswert präsentieren. Jeder Naturvermittler und jede Tour ist einzigartig und eröffnet den Gästen jedes Mal völlig neuartige Einblicke in den Naturpark.Abenteuerliche Urlaubstage in der Natur für die ganze Familie werden am Wechsel in den Wiener Alpen in Niederösterreich angeboten: Die Wald-Expedition für Wirbelwinde ist auf Kinder der Altersgruppe fünf bis zwölf Jahre abgestimmt. Die jungen Forschererfahren, welche Tiere im Wald leben und wie man ihre Spuren liest, außerdem lernt man Werkzeug schnitzen, das Alter von Bäumen bestimmen und Wasseradern aufspüren.