Lehrling aus unserer Region unter den Besten des Landes

10.09.2018, 18:53 Uhr

Isabella Peham aus Euratsfeld vom Lehrbetrieb Spar Auer Walter in Steinakirchen am Forst qualifizierte sich für das Finale des "Junior Sales Champion".

Die besten Handelslehrlinge des Landes



Die Finalisten im Überblick



Junior Sales Champion 2018



Energie und Freude am Beruf



STEINAKIRCHEN. Die Castings zum "Juniors Sales Champion" sind abgeschlossen. Zehn Lehrlinge stehen nun im Finale des Lehrlingswettbewerbs der Sparte Handel und stellten somit ihr Verkaufsgeschick unter Beweis. Das beste Verkaufstalent Niederösterreichs wird am 18. September in St. Pölten gekürt. Unter den zehn Finalisten befindet sich Isabella Peham aus Euratsfeld vom Lehrbetrieb SPAR, Walter Auer, in Steinakirchen am Forst.Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ sucht jedes Jahr die besten Handelslehrlinge Niederösterreichs. Beim Wettbewerb "Junior Sales Champion" wird das beste Verkaufstalent Niederösterreichs gekürt. Bei drei Castingterminen in St. Pölten und Theresienfeld wurden die zehn Finalisten ermittelt.aus Waidhofen an der Ybbs vom Lehrbetrieb Elektro Oberklammer GesmbH in Waidhofen an der Ybbsaus Schattendorf vom Lehrbetrieb Hervis Sport und Mode Ges.m.b.H in Eisenstadtaus Hirtenberg vom Lehrbetrieb XXXLutz KG in Brunn am Gebirgeaus Wallsee-Sindelburg vom Lehrbetrieb Landsteiner GmbH in Amstettenaus Artstetten vom Lehbetrieb Steinecker Moden GmbH in Amstettenaus Euratsfeld vom Lehrbetrieb Spar Auer Walter in Steinakirchen am Forstaus Kirchberg am Wechsel vom Lehrbetrieb Köck H. GmbH in Kirchbergaus Langenzersdorf vom Lehrbetrieb Hhismark Pet Leo GmbH + Co KG von Leobersdorfaus Gaweinstal vom Lehrbetrieb Kika Mistelbach in Mistelbachaus Ebreichsdorf vom Lehrbetrieb Müller MHA Müller HandelsgmbH in VösendorfBeim Finale am 18. September im WIFI St. Pölten führen die Lehrlinge Verkaufsgespräche von zehn Minuten mit professionellen SchauspielerInnen. Bewertet wird das Verkaufsgespräch durch eine hochkarätige Jury, die aus Vertretern der NÖ Berufsschulen, der Sparte Handel sowie der Vorjahressiegerin Julia Grabner besteht. Auch das Publikum kann via SMS-Voting über den Gewinner mitbestimmen. Die heurige Siegerehrung werden WK-Präsidentin Sonja Zwazl und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister vornehmen. Der Wettbewerb ist mit attraktiven Preisgeldern in Höhe von 2.500 Euro dotiert. Die beiden Erstplatzierten vertreten Niederösterreich außerdem beim Bundeslehrlingswettbewerb am 10. Oktober in Salzburg.Die Vorsitzende des Ausschusses für Berufsausbildung in der Sparte Handel und Juryvorsitzende, Waltraud Rigler, freut sich bereits wieder auf den Enthusiasmus und das Talent der KandidatInnen."Jedes Jahr spürt man die Energie und die Freude am Beruf. Das freut mich besonders, denn wir brauchen engagierte und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Handelsberuf hat eine lange Tradition und diesen gilt es fortzuführen und mit neuen Ideen weiterzuentwickeln", so Rigler.

