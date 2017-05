Messehalle 3 erstrahlt in Wieselburg in "neuem Glanz"

12.05.2017, 15:40 Uhr

In Wieselburg wurde die neue Messehalle 3 nach nicht einmal zehn Monaten Bauzeit offiziell eröffnet.

Ein historischer Moment



WIESELBURG. Mit der neuen Halle 3, die nun auch als "NV-Forum" bezeichnet wird, setzen die Messe Wieselburg und damit der Verkehrsverein Wieselburg einen Meilenstein in der Geschichte und einen wichtigen Schritt für künftige Entwicklung der Stadt.Mit der neuen Halle 3 ist in Wieselburg ein Veranstaltungszentrum entstanden, das auch abgesehen vom Messebetrieb und über Niederösterreichs Grenzen hinweg keinen Vergleich zu scheuen muss: Die Stadtgemeinde Wieselburg kann sich damit – neben ihrer Funktion als Messezentrum – auch für Kongresse, Konzerte, Seminare, Schulungen und Konzerte und diverse andere Veranstaltungen positionieren."Für Wieselburg ist die Eröffnung der neuen Messehalle ein historischer Moment und in den letzten 90 Jahren, seit 1928 hier das erste Volksfest veranstaltet wurde, hat sich einiges getan. Die flexible Nutzbarkeit der Halle, auch in Zusammenhang mit dem neuen Foyer und der angrenzenden Europa-Halle bietet völlig neue Möglichkeiten. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 2.500 Besuchern wollen wir das 'NV-Forum' für 15 zusätzliche Veranstaltungen nutzen", so Messe-Präsident Uwe Scheutz beim Eröffnungsfest, wo die Brauereikapelle und die Stadtkapelle Wieselburg gemeinsam aufspielten.

Infos zur neuen Messehalle 3 in Wieselburg

Die Gesamtbaukosten für den Neubau der Halle 3 am Messegelände Wieselburg belaufen sich auf ca. 7,8 Millionen Euro. Die Halle bietet Platz für bis zu 2.500 Personen und in der Tiefgarage gibt es 66 Stellplätze. Die ebenerdige Halle weist eine Fläche von 1.460 Quadratmetern auf und das Foyer ist 600 Quadratmeter groß. Jeweils 100 Quadratmeter Fläche stehen in drei Seminarräumen bzw. 30 Quadratmeter im kleinen Seminarraum und 125 Quadratmeter im Veranstaltungsfoyer zur verfügung.