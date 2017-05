Saisonarbeitslosigkeit weiter gesunken

04.05.2017, 15:26 Uhr

Die Saisonarbeitslosigkeit ist im Bezirk Scheibbs im letzten Monat weiter kräftig gesunken. Waren Ende März noch 767 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) Scheibbs arbeitslos gemeldet, so sind Ende April noch 628 Jobsuchende, davon 264 Frauen und 364 Männer zur Arbeitsuche vorgemerkt. Damit ist die Arbeitslosigkeit innerhalb eines Monats um 139 Betroffene (oder minus 18,12 %) zurückgegangen.

Stellen- und Lehrstellenmarkt im Bezirk:

Mit dem Frühlingseinzug konnte der Großteil der saisonal freigesetzten Arbeitskräfte in ihren Stammbetrieben wieder die Beschäftigung aufnehmen. Im Vorjahresvergleich dürfen wir eine Minderung um 103 Personen (oder minus 14,1 %) verzeichnen. Niederösterreichweit verzeichnen wir ein Minus von 1,2% im Vergleich zu 2016.Im vergangenen Monat sind insgesamt 196 Personen in die Arbeitslosigkeit zugegangen und in 375 Fällen wurde die Vormerkung wiederum beendet. Davon konnten 240 Kundinnen und Kunden wieder eine Beschäftigung aufnehmen, 40 sind in diverse Qualifizierungsprogramme des AMS eingestiegen und der Rest (95) ist aus sonstigen Gründen (Krankenstand, Wochenhilfe etc..) aus dem Vormerkregister ausgeschieden, berichtet der AMS-Geschäftsstellenleiter Sepp Musil.Ende April stieg der Bestand an offenen Stellen im Vergleich zum Vorjahr um 113 auf insgesamt 405 (+38,7%) an. Auch bei den sofort verfügbaren Lehrstellen konnte ein Plus von 3 (+16,7%) verzeichnet werden. „Wo niederösterreichweit 741 Lehrstellensuchende aus nur 463 beim AMS gemeldeten Lehrstellen auswählen können, können im Bezirk Scheibbs 18 vorgemerkte Lehrstellensuchende aus insgesamt 21 offenen Lehrstellen auswählen“, freut sich Musil.