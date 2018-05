Tolle Erfolge beim 11. Mostviertler Schul-Innovationspreis

02.05.2018, 16:25 Uhr

Von der Firma ESA Elektro Automation GmbH ins Leben gerufen sowie organisiert und durch die Wirtschaftskammer NÖ und regionale Firmen des Mostviertels unterstützt, ging der renommierte Mostviertler Schul-Innovationspreis heuer schon zum 11. Mal über die Bühne. Bereits im Vorfeld wählte die Jury aus 50 eingereichten Projekten aus 8 verschiedenen Mostviertler Schulen 10 Schülerteams aus, die ihre innovativen Ideen am 27. April 2018 in der Wirtschaftskammer in Amstetten beherzt präsentierten.

Anna Gerlinger und Philipp Gastberger (beide 5ahitm) erreichten mit ihrem Diplomarbeitsprojekt (betreut von DI Jürgen Feyrer und DI Jürgen Pirringer) Onlinemedien – Schuhe Gerlinger in der Sonderkategorie Wirtschaft und Kooperation den mit 500 € dotierten 3. Platz. Eindrucksvoll überzeugten sie mit ihrem ausgeklügelten Filmpaket sowie einem 3D-Modell eines Skelettfußes samt orthopädischer Einlage.In der allgemeinen Klasse präsentierten Julia Kummer und Reinhard Emsenhuber ihr Diplomarbeitsprojekt VEINsualize, das sie gemeinsam mit Johannes Kern, Marina Samardjic und Daniela Schroll unter der Betreuung von DI Stefan Zauner und Mag. Sandra Handlgruber realisiert hatten. Ihr Produkt ermöglicht es, mittels sichtbarem Licht nahe dem Infrarot periphere Venen zu erkennen und IT-unterstützt zu visualisieren. Die Präzision der Ausführung, die potenzielle Nützlichkeit und die gekonnte Präsentation überzeugten die Jury, die dem gesamten Team den hervorragenden 2. Platz, dotiert mit 2000 €, zusprach. Glücklich nahmen die Schülerinnen und Schüler ihren Preis entgegen und freuen sich darauf, ihr Projekt auch im Finale des österreichweiten Wettbewerbs Jugend Innovativ Ende Mai stolz vertreten zu dürfen.Das Schulzentrum Ybbs/Donau bedankt sich bei den Organisatoren des 11. Mostviertler Schul-Innovationspreis für die Auszeichnung und Motivation der Diplomandinnen und Diplomanden.