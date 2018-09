Viele Sommergäste in unseren Bergen

17.09.2018, 16:23 Uhr

GÖSTLING/LACKENHOF. Sowohl am Ötscher als auch am Hochkar wird der Sommerbetrieb der Seilbahnen von Jahr zu Jahr bedeutsamer. Denn immer mehr Menschen nutzen auch im Sommer die Bergwelt der Ybbstaler Alpen für Entspannung oder sportliche Aktivität. Die Seilbahnen freuen sich über eine positive Sommerbilanz und hoffen nun auf viele sonnige Tage für den Wanderherbst."In den letzten Jahren haben sich Ötscher wie Hochkar zu einer attraktiven Ganzjahresdestination entwickelt. Es ist ganz eindeutig: Der Berg boomt", so Andreas Buder, Geschäftsführer der Ötscherlifte und Prokurist der Hochkar Bergbahnen GmbH. So suchen viele Menschen – vor allem aus den großen Städten – in den Bergen Ruhe und Entspannung oder den sportlichen Ausgleich. "Mit unseren Liftanlagen gelangen alle ganz bequem in die Bergwelt und damit an den Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen und Bergtouren mit jedem Schwierigkeitsgrad", so Buder.Von Juni bis August 2018 nutzten am Ötscher über 14.000 und am Hochkar über 15.500 Gäste die Bergbahnen als einfache und schnelle Aufstiegshilfe. Die Seilbahnen sind an den Wochenenden bei Schönwetter noch bis zum 28. Oktober in Betrieb.Am Hochkar ist vor allem die Hochkar 360° Skytour, die 2015 eröffnet wurde, der Hauptanziehungs­punkt. Unzählige Menschen genießen jeden Sommer die atemberaubende Aussicht auf das herrliche Bergpanorama. Auf dem 900 Meter langen Rundweg in 1.750 Metern Höhe lässt sich für die ganze Familie die herrliche hochalpine Welt des Hochkars spektakulär erleben.Viel Neues gab es diesem Sommer für Familien mit kleinen Kindern. Der Hochkar Fredl – das neue Maskottchen vom Hochkar – freute sich über großes Interesse an der Almerlebnis-Wanderung, am Almspielplatz und vor allem am Bergmandl-Klettersteig. Auf diesem, auch für Anfänger geeigneten, 280 Meter langen Familienklettersteig können Kinder die erste Bergsteigerluft schnuppern.Der Ötscher ist traditionell ein beliebter Wanderberg. Höhepunkt des vergangenen Sommers war zweifelsohne die Gipfelmesse am 5. Juli, die von Bergfreunden regelrecht gestürmt wurde. Aber auch der Ötscher Ultra Marathon lockte neben den Bergläufern auch zahlreiche Zuseher auf die Gipfel.Der Bergsommer zeigte sich heuer von seiner schönsten Seite, trotzdem musste wetterbedingt die eine oder andere Veranstaltung am Hochkar abgesagt werden. Als voller Erfolg entpuppte sich das neu inszenierte Event "Namasté am Berg". Zahlreiche Besucher trafen einander am Hochkar-Vorgipfel zur gemeinsamen Sonnenaufgangsyoga-Session. Die Yoga-Trainerin Alexandra Bachler leitete eine fabelhafte Flow-Yoga Session auf 1.770 Metern Seehöhe.Im Sommer 2018 wurde das Hochkar mit dem Gütesiegel "Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen" im Bereich "Familien" und "Panorama" ausgezeichnet. Mit diesem Gütesiegel werden jene Bergbahnen ausgezeichnet, die den Gästen mit nachvollziehbaren Kriterien einzigartige Urlaubserlebnisse garantieren sowie abwechslungsreiche Angebote und Attraktionen bieten. Durch eine Re-Zertifizierung alle drei Jahre wird den Gästen eine laufend hohe Qualität gesichert.Die Hochkar Bergbahnen fahren während des Wanderherbstes jedes Wochenende bei Schönwetter bis 28. Oktober von 9 Uhr bis 16 Uhr. In Lackenhof sind die Ötscherlifte an den Wochenenden ebenfalls noch bis 28. Oktober von 8.30 Uhr bis 17 Uhr in Betrieb.