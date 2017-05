Werdende Mütter werden in Scheibbs bestens betreut

03.05.2017, 16:39 Uhr

Der "Combined Test" für Schwangere wird nun auch im Landesklinikum Scheibbs angeboten.

SCHEIBBS. Jede Schwangere hat ein bestimmtes altersabhängiges Risiko, ein Kind mit einer Fehlbildung bei den Erbanlagen (Chromosomen) zu erwarten. Um das Risiko genauer beurteilen zu können, werden nun auf der Geburtenstation im Landesklinikum Scheibbs eine Nackendicke-Messung bzw. der sogenannte "Combined Test" angeboten, die von Fachärztinnen wie Claudia Sommerer und Eveline Preu durchgeführt werden.

Risiko von Fehlbildungen vermindern



Nachdicke des Embryos gemessen



Krankenversicherung zahlt ab dem 35. Geburtstag



Mehr Sicherheit für Schwangere



Seit April 2017 werden auch von den Fachärztinnen und Fachärzten der Scheibbser Geburtenstation Untersuchungen für Schwangere in der zwölften bis 14. Schwangerschaftswoche durchgeführt, um das Risiko von Fehlbildungen genauer beurteilen zu können. Jede interessierte Schwangere kann ab sofort einen Termin für die gewünschte Untersuchung im Landesklinikum vereinbaren.Bei der Nackendicke-Messung wird bei einer speziellen Ultraschalluntersuchung die Nackendicke des Embryos gemessen. Die Entdeckungsrate für Down-Syndrom liegt dabei bei ca. 75 Prozent, ohne Eingriff und ohne Risiko für den Embryo. Zusätzlich können Hinweise auf andere Entwicklungsauffälligkeiten des Embryos gewonnen bzw. ausgeschlossen werden. Die Kosten für die Nackendickemessung betragen 110 Euro.Beim "Combined Test" und dem Ersttrimester-Screening werden zusätzlich zur Nackendickemessung zwei Hormone aus dem Blut der Schwangeren bestimmt und eine computerunterstützte Risikoberechnung durchgeführt. Die Entdeckungsrate für Down-Syndrom liegt dabei bei ca. 90 Prozent, ohne Eingriff und ohne Risiko für den Embryo. Zusätzlich wird eine genaue Ultraschall-Untersuchung durchgeführt, die einen frühen Ausschluss bzw. Nachweis von Fehlbildungen ermöglicht. Die Kosten für den "Combined Test" betragen 220 Euro. Tritt die Schwangerschaft nach dem 35. Geburtstag ein, wird der "Combined Test" von der Krankenversicherung finanziert."Die Untersuchungen geben den Schwangeren eine gewisse Sicherheit über das Wohlergehen ihres Babys. Innerhalb weniger Tage verschicken wir unauffällige Befunde mit der Risikoberechnung. Bei auffälligen Testergebnissen bieten wir ein persönliches Beratungsgespräch für eventuell weitere Diagnostik an", ergänzt Primar Peter Diridl zum neuen Angebot.Der Kostenersatz für die Leistungen ist direkt am Untersuchungstag als Barbetrag zu leisten. Die Terminvereinbarungen sind vormittags unter Tel. 07482/9004-5030 möglich.