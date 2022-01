Skitour vom Tourenparkplatz beim Heliport Alpin 5 Stützpunkt zur Höllensteinhütte und auf den „Am Flach“ (Flachspitze). Die einfache Tour auf den Flach kann bereits nach den ersten Schneefällen, sowie den ganzen Winter hindurch, unternommen werde. Eine landschaftlich traumhafte Skiwanderung mit beeindruckenden Ausblicken auf die im Süden liegenden markanten Felsgestalten wie Nestspitze, Roßkopf und Höllenstein mit den wunderschönen Steilkaren. Ebenso schön ist der Ausblick über Hintertux zum Kleinen Kaserer und nach Norden zu den Tuxer Bergen.



Zur Höllensteinhütte: Vom Heliport am Fahrweg ein Stück südwärts zu einer Brücke (Auerbrücke), diese überqueren und direkt nach der Brücke, noch vor dem ersten Haus und einen Bauernhof, links am Winterwanderweg wieder ein Stück am Bach entlang talauswärts. Nach wenigen Metern rechts schräg über eine Wiese nordostwärts talaus, bis man beim der nächsten große Wiese in die Aufstiegsspur einmündet, die direkt von Juns zur Waldschneise hinaufführt. Rechts geradeaus auf die gut erkennbare Waldschneise rechts oberhalb vom allstehenden Ludwigshof zu. Über eine Steilstufe aufwärts, oberhalb dieser schräg links hinauf zur Rodelbahn, die zur Grieralm hinaufführt. Diese überqueren und weiter durch die nun etwas schmälerer Waldschneise südostwärts hinauf zur Höllensteinhütte (1740m).

Durch den Rötboden auf den Flach (Flachspitze): Vorbei an der Loschbodenalm und den Hinweisschildern folgen, die der Umgehung/Umfahrung der Wildschutzzonen dienen. Im Bereich des Sommerweges in einer Linksschleife hinauf in den Rötboden. Gleich am Anfang links über einen Rücken aufwärts, vorbei an einem Jägerstand und auf einem Rücken ostwärts zum oberen Boden. Unterhalb vom Lange-Wand-Kar (ca. 2000m), dreht man nordwärts ein und gelangt nach einem kurzen Waldstück auf den breiten Geländerücken unterhalb vom Kreuzjoch. Mit wenig Höhengewinn nordwärts auf den Gipfelaufbau des Flachs zu und zuletzt in einem Rechtsbogen hinauf auf die wenig ausgeprägte Gipfelkuppe des Flachs mit einem hölzernen Gipfelschild (2248m).

Abfahrt: In etwa im Bereich der Aufstiegsroute. Auf die ausgewiesenen Wild-Ruhezonen achten!



Anmerkung: Normalerweise führt direkt vom Heliport eine Brücke über den Tuxerbach zur gegenüberliegenden Wiese und man bräuchte daher dann nicht den kleinen Umweg über „Inneraue“ gehen. Sollte im Sommer 2022 wieder errichtet werden.



Skitourenlenkung: Im Rahmen eines Projekts zur Skitourenlenkung wurden die bestehenden Skitouren rund um die Loschbodenalm und der Höllensteinhütte aufgewertet. Ebenso gibt es nun einen offiziellen Tourengeher-Parkplatz neben dem Heli-Port, ebenso wurde die Skitourenschneise zur Höllensteinhütte deutlich verbreitert und die Touren dadurch attraktiver. Ab der Hütte wurde die Routenführung in Richtung „Kreuzjoch“ bzw. „Am Flach“ in einigen Bereichen spürbar verbessert und im unteren Bereich auch beschildert.

Beachten Sie die aktuellen Lawinenwarndienste.

Mehr Infos unter: almenrausch.at

