UDERNS. Steudltenn feiert mit "Nico ist Weinkenner mit Ambitionen" am Donnerstag, 6. August Premiere.

Für die Aufnahme in die prominente Weinbruderschaft muss er fünf französische Spitzenweine mitbringen, sie blind verkosten und auf Anhieb erkennen. Vier davon besitzt er schon. Den fünften, den begehrten 90-er Petrus, hat sein bester Freund Roman in seinem Portfolio. Das weiß Nico. Und er weiß auch, dass Roman seit Jugendtagen für seine Frau Danielle schwärmt. Als die Weinprüfung näher rückt, macht Nico Roman ein ungewöhnliches Angebot. In Stefan Vögels spritzig-süffiger Komödie mit Top Schauspielern Melanie Herbe, Alexander Jagsch & Gerald Votava werden edle Tropfen mit gepanschten Gefühlen bezahlt. Was sind wir bereit, im Tausch für ein wenig Zärtlichkeit zu geben? Was würden wir aufgeben, um unseren Lebensdurst zu stillen? Ist Liebe doch käuflich? Weitere Aufführungen am 7.,8.,9. Und 12.,13.,14. und 15. August jeweils um 20:00 Uhr.