Jazzbrunch

Sonntag, 22. November 2020

10-14 Uhr

B.Streetband

Eine Band wie es sie wohl kein zweites Mal gibt. Professionelle Musiker, ein außergewöhnlich vielseitiges Programm von Jazz, Soul, Blues und Latin bis hin zu Rock und Pop Klassikern, in eigenen Arrangements machen die 'B.Streetband' zu einem Erlebnis der besonderen Art. Dieser Band merkt man die Freude am Spielen an: sichtbar und vor allem hörbar. Die richtige Balance aus musikalischem Können und Freude an Musik begeistern jeden Zuschauer.

Eintritt

Preis pro Person € 20,00

Kinder bis 10 Jahre € 7,00

Kartenverkauf

Tickethotline +43 664 6123339 oder per E-Mail an feuerwerk@binderholz.com