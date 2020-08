Partystimmung, coole Moves und jede Menge Spaß erwarten dich in allen unseren Tanzkursen. Es gibt doch nichts Besseres als mal so richtig abzutanzen und die Seele baumeln zu lassen. Von Montag bis Freitag hast du die Gelegenheit bei uns im Danceclub zu angesagten Hits und den neusten Choreographien tanzen zu lernen. Tanzen ist so viele mehr als nur zur Musik bewegen, und mit den richtigen Tanzschritten geht es gleich viel leichter. Tanzen trainiert den ganzen Körper und macht auch noch Spaß und ist eine super Abwechslung zu den öden und langweiligen Hausaufgaben! Dann fehlt nur noch das richtige Outfit und es kann direkt losgehen.

Wir, die Tanzschule dancesation, starten ins neue Schuljahr und haben viele tolle Überraschungen für euch Kinder. Damit der Einstieg leichter ist bieten wir im September wieder unsere beliebten Probemonate für folgende Alterstufen an: Bambinis1 4-5 Jahre, Bambinis2 5-6 Jahre (Vorschulkinder), Mini 1 6-7 Jahre 1. Klasse Volkschule, Mini 2 7-9 Jahre Maxis ab 10 Jahren (4. Klasse Volksschule), Kids ab 12 Jahren (3. Klasse Mittelschule und Juniors ab 14 Jahren.

Tanzen verbessert die Körperkoordination, Dehnbarkeit und Haltung, unterstützt die Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeit, entwickelt Phantasie und Kreativität, ist eine künstlerische und sportliche Aktivität, stärkt den Teamgeist und lässt wahre Freundschaften entstehen.

Die Tanzrichtung, in die es gehen soll, ist dabei fast nebensächlich. Egal ob man ganz klassisch im Ballett startet und sich später für Jazzdance, HipHop oder Musicaltanz entscheidet, getanzt, konzentriert und gelernt wird immer. Die Eltern kommen auch nicht zu kurz, in regelmäßigen Abständen zeigen unsere Kids, was sie im Unterricht gelernt haben, sei es bei einer unsere Musicalaufführungen, Meisterschaften im In- und Ausland, Strassen- und Dorffesten oder im Tanzstudio – ein echter Kick für das Selbstbewusstsein.

Besucht uns in unserem neuen Studio im Kabooom Kaltenbach wir sind optimal erreichbar für Groß und Kleine, Parkplätze sind vorhanden und die Sportsbar lädt zum Verweilen ein.

Also jetzt schon Plätze für September sichern. Infos bekommt ihr unter: www.dancesation.at, auf unserer Facebookseite oder bei Chris : 0664-120 53 10 (Whatsapp, falls wir im Unterricht sind und nicht ran gehen können.