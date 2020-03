Maibaumfest Schwaz

Am 1. Mai 2020 veranstalten wir der Trachtenverein Almrausch- Sölleite unser Maibaumfest am Schlaghaufenplatz Schwaz. Das Fest beginnt um 10:00 Uhr und für musikalische Stimmung sorgen die 2 Musikanten Manfred und Roman aus dem Zillertal. Am Vormittag wird unsere Jugendgruppe auftreten. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt und wir freuen uns auf euer Kommen.

Euer Trachtenverein Almrausch-Sölleite Schwaz