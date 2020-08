Ossi Huber & Band

Freitag, 06. November 2020

20.00 Uhr

'Achtung Inhalt!'

Ossi Huber ist durch seine tiefgreifenden Texte über die Grenzen hinaus bekannt geworden. Nun bringen neue Songs und Geschichten die Zuhörer zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken.

Oskar (Ossi) Huber hatte bereits 1985 - damals noch mit Bluesbreakers - die ersten Chartserfolge auf Ö3. Mit 'Yellow Moon' gelang der Band über einige Wochen sogar ein Nr. 1 Hit in der Austroparade und etliche Top 10 Platzierungen in der internationalen Hitparade von Ö3.

Seither sind zwar einige Jährchen vergangen, doch waren in dieser Zeit viele seiner Songs in den Top 100, mehrmals auch in den Top Ten, der regionalen Radiocharts vertreten.

Besetzung

Ossi Huber | Gesang, Bass, Chor

Dragan Janjuz | Gitarren, Chor, keys, Ukulele

Didi Baumgartner | Gitarren, Chor

Peter Gröning | Co-Gesang, Chor

Eintritt

€ 15,- pro Person

Das Restaurant ist ab 18 Uhr für Sie geöffnet!



Reservierung

Per Telefon unter +43 664 6123339 oder per E-Mail an feuerwerk@binderholz.com