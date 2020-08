Donnerstag, 08. Oktober 2020

Beginn 20.30 Uhr

Seit 44 Jahren on the road und kein bisschen müde!

Peter Ratzenbeck ist ein Musiker zum Anfassen - in die bereits bestehenden Klischees heimischer Provenienz und Prominenz nicht so recht einzuordnen. Er ist einer, der auf den Saiten seiner Gitarre Bilder malen kann, Stimmungen und Gefühle zum Ausdruck bringt. Ein Meister der feinen Motorik.

Eintritt

€ 15,- pro Person

Das Restaurant ist ab 18 Uhr für Sie geöffnet!



Reservierung

Per Telefon unter +43 664 6123339 oder per E-Mail an feuerwerk@binderholz.com