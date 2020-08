Tagesseminar LOOIREN AKADEMIE SCHWAZ SA 29. Aug Seminar von 10 – 16 Uhr „Warum sieht der Wald so aus, wie er aussieht – das Gedächtnis des Waldes“

Eine scheinbar banale Frage, aber oft sind es gerade solche, die neue Türen und Welten öffnen. Dieses Seminar ist die Krönung der diesjährigen Akademie.

Die Theorie der morphogenetischen Felder bezogen auf das Gemeinwesen in Wäldern, unerlaubt vereinfacht gesagt: die Formenlehre, ist das bestimmende Thema dieses Seminars.

Wir lernen von den morphogenetischen Feldern in der Natur bzw. im Wald. Dabei orientieren wir uns an Rupert Sheldrake von den Universitäten Cambridge und Harvard. Seine Themen: Forschung der Entwicklung von Pflanzen und die Hypothese eines Gedächtnisses der Natur.

Teilnahme und Catering kostenlos. Regengesicherte Aufführung. Parkplatz und WC vorhanden. www.unser-wald.at

Ausbildung zum Waldmeister II, aber ein jeder kann zuhören und sich aktiv beteiligen. Wir freuen uns auf Euer Kommen – Siriraduah und Armin