Tirol zualosen

Wirtshausmusikanten in der SichtBAR

Samstag, 31. Oktober 2020

Beginn 20.00 Uhr

Tiroler Tanzmusikanten

In der schlanken Besetzung mit Trompete, Klarinette, diatonischer Harmonika, Harfe und Tuba spielen die fünf Musikanten schneidig, schmissig, musikantisch und vor allem mit Leidenschaft zum Tanz auf. Stücke aus den Federn der Gruppenmitglieder Stefan Neussl, Florian Pedarnig (bis 2008) und Peter Hausberger bereichern das Musiziergut der Tiroler Tanzmusikanten.

Besetzung

Andreas Knapp (Klarinette) aus Weerberg

Peter Hausberger (Harmonika, Posaune) aus Alpbach

Gerhard Hausberger (Harfe, Flügelhorn) aus Alpbach

Stefan Neussl (Trompete, Flügelhorn, diatonisches Hackbrett) aus Kaltenbach

Matthias Jenewein (Tuba) aus Sistrans

Bröllerhofmusig

'2008 haben wir uns dazu entschossen, gemeinsam zu musizieren, da wir alle viel Freude an Volksmusik haben und es miteinander einfach bäriger ist. Wie wir mit den Proben angefangen haben, stellte sich natürlich die Frage nach einem Gruppennamen. Es war gar nicht so einfach, etwas zu finden, dass uns allen gefallen hat, aber da wir ja alle 'Bröllers' sind - das ist der Hausname von unserer Familie - ist es halt die Bröllerhofmusig geworden.

Mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team, haben schon recht viele Auftritte hinter uns und waren auch schon bei drei großen Wettbewerben dabei.

Einmal der 19. Alpenländische Volksmusikwettbewerb, bei dem wir das Prädikat 'Sehr Gut' erhalten haben. Prima La Musica 2011 bei dem wir auch einen 1. Preis erspielt haben und der neueste Streich ist der 20. Alpenländische Volksmusikwettbewerb, bei dem wir mit einem 'Ausgezeichnet' prämiert wurden!

Wenn ihr schneidige Tiroler Volksmusik mögt, seid ihr bei uns richtig!'

Brandenberger Stammtischsänger

'De Liebe zur Musik ist bei unserer Gesangsformation schon seit jungen Jahren ein bestimmender Faktor. Wir sind schon seit Jahren alle Mitglieder der Bundesmusikkapelle Brandenberg und darum ist der Gesang schon immer ein Teil unserer musikalischen Tätigkeit.

In weiterer Folge entschieden wir vier Musikanten einen zusätzlichen Teil zum Brauchtum unseres Tales Brandenberg beizutragen und gründeten 2009 eine Anklöpfler-Gruppe. Wegen der großen Zustimmung der Talbewohner entschieden wir uns neben Liedern zur Adventszeit auch andere Gesangsstücke einzustudieren, um später diese auch einem Publikum vorzutragen.

Seit 2012 sind wir auch das restliche Jahr unterwegs. Als Namen unserer Sängergruppe wählten wir jenen Ort, an dem wir die meisten Gesangsstunden abhielten

Unseren Stommtisch. Somit wurden wir d'STOMMTISCHSÄNGER.'

Besetzung

Lukas Neuhauser

Christian Messner

Florian Unterrainer

Josef Mühlegger

Kulinarik

Tiroler Kost ab 18 Uhr

Eintritt

Eintritt kostenlos - Einlass nur mit Reservierung und Bekanntgabe der Daten (COVID 19)

Reservierung per Telefon unter +43 664 6123339 oder per E-Mail an feuerwerk@binderholz.com