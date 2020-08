Donnerstag, 17. September 2020

Beginn 20.30 Uhr

Der Grundstock ihrer derzeitigen Musik ist und bleibt die Tiroler Volksmusik. Da ihnen diese im Laufe der Jahre zu eintönig wurde, probierten sie mit ihren traditionellen Instrumenten etwas anderes und nahmen die moderne Musik in ihr Programm auf.

Die Musik von Tirolerisch g'spielt zeichnet sich besonders durch die Stimme von Hanna aus. Sie war Teil der Band Harfonie, welche 2014 die TV-Show 'Die große Chance' gewann.

Ob instrumental oder mit Gesang - das Arrangement dieser Titel bringt einen neuen Groove in die Musikwelt.

Prominente Unterstützung beim neuen Album

Der erfolgreiche Musiker und Komponist Herbert Pixner veröffentlicht unter seinem Musiklabel das Album 'Frei wie der Wind' der Gruppe Tirolerisch g'spielt.

Popmusik mit Harfe und Hackbrett klingt im ersten Moment unvorstellbar. So ging es aber nicht Tirolerisch g'spielt, die mit Herbert Pixner und Manuel Stix (Ambient Studio) die idealen Partner fanden, um diese Idee in die Tat umzusetzen.

Das Resultat aus der Zusammenarbeit ist das vor kurzem veröffentichte Album 'Frei wie der Wind'. 'Unser drittes Album vereint traditionelle Tiroler Volksmusik mit zeitgemäßer Popularmusik und lässt keine musikalischen Wünsche offen', erzählt Hanna.

Tirolerisch G'spielt ist dafür bekannt, verschiedene Einflüsse in ihrer Musik zu vereinen, weshalb man gespannt sein darf, was aus der Zusammenarbeit mit Herbert Pixner noch alles entsteht.

Eintritt

€ 15,- pro Person

Das Restaurant ist ab 18 Uhr für Sie geöffnet!

Reservierung

Per Telefon unter +43 664 6123339 oder per E-Mail an feuerwerk@binderholz.com