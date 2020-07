Die Silberlinde (Tilia tomentosa) im Silberwald ist mit Abstand für Insekten wie Wildbienen, Hummeln, Bestäuber-Fliegen und Käfer die nährstoffreichste Linde. Überhaupt hat sie nahezu das größte Angebot an Nektar unter den blühenden Pflanzen in unserem Land. Bei ansprechenden Temperaturen wimmelt es in der Silberlinde an einer großen Vielfalt an Fluginsekten.

Im Silberwald setzten wir bisher schon einige Silberlinden und es sollen wesentlich mehr werden..

Euer Armin vom Silberwald www.schwazersilberwald.at