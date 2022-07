SCHWAZ. Es war ein Jubiläum das vergangenes Wochenende seine Spuren in der Silberstadt Schwaz eindrucksvoll hinterließ.

hochgeladen von Dietmar Walpoth

Während die Knappenmusik am Samstag ein Fest „von Schwazern für Schwazer“ ausrichtete, bei welchem die verschiedensten Kultur- und Traditionsvereine bei einem Umzug durch die Altstadt teilnahmen, veranstaltete die Jubilars-Kapelle am Sonntag auch das jährliche Bezirksmusikfest, bei welchem ebenso der traditionelle Umzug dank Kaiserwetter durchgeführt werden konnte.

hochgeladen von Dietmar Walpoth

An beiden Tagen ging es im Anschluss an die jeweiligen Festumzüge ins Festzelt am Marktplatz wo an zwei Tagen ein Ende noch lange nicht in Sicht war. Vom Bieranstich über diverse Darbietungen der verschiedensten Vereine, 15 Musikkapellen bzw. Gruppierungen bis hin zu einer Instrumentenübergabe und Fahnenweihe war alles dabei. Alles in allem ein eindrucksvolles Wochenende, an das sich die Knappenmusik gemeinsam mit all jenen, die ihr 100-jähriges Bestehen mit ihnen feierten, noch lange Zeit erinnern wird. „Großer Dank ergeht an alle Sponsoren, Organisatoren und freiwilligen Helfer welche das Fest zu einem wahren Highlight in Schwaz machten“ so Obmann Lukas Haidacher.