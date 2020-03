Am 26. Februar 1970 wurde im legendären Fuggerkeller eine besondere Gemeinschaft gegründet: der Lions Club Schwaz.

SCHWAZ. „Die Schwazer Löwen sind aus unserem Sozial- und Kulturgefüge nicht mehr wegzudenken“, betonte Bgm Lintner in seiner Festrede. Laut Präsident Andreas Hamberger werden jährlich rund 30. 000 Euro als unbürokratische Soforthilfe für in Not geratene Menschen übergeben. Im Rahmen des Festaktes erhielt Monsignore Josef Haselwanner, seit 1979 beim Club und langjähriger Tiroler Schützen- und Militärkurat, das Verdienstzeichen der Stadt Schwaz. Über Lions-Auszeichnungen durften sich Max Ciresa, Josef Sigwart und Karl Schwärzler freuen. Sie sind, wie die verhinderten Franz Baumgartner und Hansjörg Wetscher, Gründungsmitglieder. Mit Arno Pichler und Stephan Pellegrini wurde das Schwazer Löwenrudel um zwei Mitglieder erweitert. Als Paten fungierten Heribert Stoiber und Georg Janovsky. Dem Festakt, der von einem Streichquartett der Landesmusikschule Schwaz unter Leitung von Sonja Melzer umrahmt wurde, wohnten auch Kiwanis-Präsident Hans Gasser und Rotary-Präsident Gerhard Bathelt bei. Bgm Hans Lintner sowie Vize-BM Viktoria Weber und LA Martin Wex überreichten Monsignore Josef Haselwanner das Verdienstzeichen.