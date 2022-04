Die Innovation des Jahres heißt Abramotion von Adler. Mit Abramotion, dem ersten sensitiven Schleifroboter speziell für die Fensterbranche, hat ADLER Lacke für Furore in der Fachwelt gesorgt. Nun wurde die spektakuläre Neuentwicklung mit dem Tiroler Innovationspreis ausgezeichnet.



SCHWAZ. „ADLER ist mehr als ein Lackhersteller – wir wollen unseren Kunden einen Mehrwert über unsere Qualitätsprodukte hinaus bieten“, sagt Richard Mölk, Verkaufsleiter für die Fensterindustrie bei ADLER. Großes Potenzial sieht er dabei im Schleifprozess:



„Bei Holzfenstern ist ein sorgfältiger Zwischenschliff unverzichtbar für eine hochwertige Oberfläche. Allerdings ist der Schleifprozess sehr zeit- und personalaufwändig und macht rund 60 % des gesamten Lackieraufwandes aus. Dazu braucht es gut ausgebildetes Fachpersonal, damit es zu keinen Schleiffehlern kommt.“

Automatisierte Lösungen für diesen Arbeitsschritt gab es bislang keine. Doch das ändert sich nun: Der vollautomatische Schleifroboter Abramotion ist eine ganzheitliche Lösung für einen optimalen Beschichtungsprozess.



„Unsere Kunden in der Fensterindustrie profitieren beim Einsatz von ADLER Abramotion gleich mehrfach“

, erklärt Mölk. „Sie erreichen gesündere und sicherere Arbeitsabläufe sowie eine permanent hohe Effizienz und Ergebnisqualität.“

Roboter mit Fingerspitzengefühl



Ein Herzstück des Roboters, den Adler gemeinsam mit zwei österreichischen Partnern entwickelt hat, ist der sensitive Schleifkopf: „Abramotion ist der erste Schleifroboter mit Fingerspitzengefühl“, erläutert Dr. Albert Rössler, Geschäftsleiter F&E bei Adler. Das Hightech-Kamerasystem des Abramotion scannt das Produkt und berechnet den optimalen Schleifablauf. In Echtzeit reguliert das System alle Parameter wie Drehzahl oder Anpressdruck und garantiert so ein optimales Ergebnis ohne Durchschleifen. Der parallele Ablauf von eigenständigem Fenster- und Werkzeugwechsel bringt zusätzliche Effizienz in den Produktionsprozess.

Vielfältiges Potenzial



Entwickelt wurde der Schleifroboter in enger Zusammenarbeit mit Adler-Kunden aus der Fensterindustrie, doch Richard Mölk und Dr. Rössler sehen großes Potenzial auch für andere Branchen:



„Überall, wo komplexe Oberflächenstrukturen geschliffen werden müssen, ermöglicht Abramotion einen Quantensprung hinsichtlich Effizienz, Qualität und Prozesssicherheit.“

Mit dieser Innovationskraft setzte sich Adler beim Tiroler Innovationspreis 2021 gegen starke Konkurrenz durch und ging bereits zum zweiten Mal nach 2016 als Sieger vom Platz. „Innovation ist einer der Schlüssel zum langfristigen Unternehmenserfolg von ADLER“, betont Dr. Albert Rössler, und Richard Mölk ergänzt:



„Unser Anspruch ist es, unseren Kunden ein kompetenter Partner für den gesamten Beschichtungsprozess zu sein. Mit Abramotion haben wir das Gesamtpaket von ADLER um einen wertvollen Baustein ergänzt.“

Adler – In unseren Adern fließt Farbe



Mit rund 670 Mitarbeiter/-innen ist Adler Österreichs führender Hersteller von Lacken, Farben und Holzschutzmitteln. 1934 von Johann Berghofer gegründet, wird das Familienunternehmen heute in der dritten Generation von Andrea Berghofer geführt. 22.000 Tonnen Lack verlassen jährlich das Schwazer Werk und gehen an Kunden in über 30 Ländern weltweit. Adler hat Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Italien, Polen, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei; einziger Produktionsstandort ist die Adler-Werk Lackfabrik in Schwaz / Tirol (A). Als eines der ersten Unternehmen seiner Branche ist Adler seit 2018 zu 100% klimaneutral. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen hat Adler seinen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduziert. Unvermeidbare Restemissionen kompensiert Adler durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate und trägt so zur Finanzierung neuer Klimaschutzprojekte bei.