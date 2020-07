Die beiden Jungunternehmer lernten sich 2005 in der Lehre zum EDV-Techniker kennen.

SCHWAZ (dw). Benjamin Speckbacher eroberte das Web und gründete die Agentur WEBSO in der Werkstätte Wattens. Stefan Schiessl hängte ein Studium an die Lehre an und wandte sich im Betrieb seines Vaters dem Bauträgergeschäft zu. Als Stefan seinen ehemaligen Lehr-Gefährten Benjamin mit einer Immobilienwebseite beauftragte, kreuzten sich ihre Wege wieder. „ImmoCheckout“ war geboren. „Wir haben die Idee geschmiedet, ein Jahr lang in einer Entwicklungskooperation an der Lösung gearbeitet und mögliche Kunden in Österreich und Deutschland nach ihren Bedürfnissen befragt“, erzählt Stefan Schiessl. Im Dezember 2018 gründeten sie die ImmoCheckout GmbH und bezogen in der Werkstätte Wattens ihr Quartier. Kaum eine Angelegenheit ist emotional intensiver als der Kauf oder die Miete einer Immobilie. Den Interessenten hier bis zur Entscheidung bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten ist das primäre Ziel, bei gleichzeitiger Entlastung von Bauträgern, Maklern und Mietverwaltern. Miete und Kauf von Immobilien werden sozusagen über einen funktionsreichen Online-Shop abgewickelt – mit all den Vorteilen, welche das digitale Umfeld bietet. Die potentiellen Käufer bzw. Mieter können die Immobilien bequem von zuhause aus virtuell besichtigen, mit einer Standortkarte das Umfeld erkunden, dabei sämtliche Verfügbarkeiten und Kosten transparent im Blick behalten und bei Interesse das Objekt verbindlich mit Kreditkarte reservieren. Nach einer ersten Finanzierungsrunde testet das Startup seine Software Plattform aktuell mit sechs Kunden aus Österreich und Deutschland, darunter die beiden renommierten Tiroler Unternehmen Bodner und Riederbau aus Kufstein. So kann ImmoCheckout seine Plattform praxisnah weiterentwickeln. Nach einer weiteren Finanzierungsrunde Ende 2020 möchten die beiden Gründer die Entwicklerkapazität in Wattens aufstocken und im Vertrieb in die Offensive gehen. Als Kunden hat das Jungunternehmen Bauträger, Makler und Mietverwalter im Visier. „Wir zeigen dem Kunden auf der Plattform so viel wie möglich. Damit schaffen wir eine emotionale Bindung“, betont Benjamin Speckbacher. Für Neubauprojekte arbeiten die Entwickler derzeit an einem Wohnungskonfigurator, wie er vom Automobilkauf bekannt ist-Wohnungsreservierung mit Wunschausstattung.