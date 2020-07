Victoria Weber (SPÖ) ist seit ca. einem halben Jahr Vizebürgermeisterin in der Stadt Schwaz. Im BB-Interview spricht sie über ihre politische Tätigkeit, Herausforderungen und Chancen.

BB: Die ersten Monate im neuen Amt waren besonders von Corona geprägt. Wie war diese Zeit für Sie?

Weber: Intensiv im positiven Sinne. Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses verantwortungsvolle Amt der Vizebürgermeisterin ausüben darf.

BB: Was ist die häufigste Frage, die Ihnen gestellt wird?

Weber: Ob ich hauptberuflich Vizebürgermeisterin bin und wo im Rathaus sich mein Büro befindet.

BB: Was ist dann Ihre Antwort darauf?

Weber: Nein und ich habe keines. d.h. dass ich meinen Beruf in Innsbruck bei einer Unternehmensberatung ausübe und mir dank flexibler Arbeitszeiten Halbtage und ganze Tage für die Politik freischaufeln kann. In Summe sind es mehrere Tage die Woche. Büro gibt es für die Vizebürgermeister keines. Vertrauliche Gespräche kann ich aber in Räumlichkeiten im Rathaus führen.

BB: Was sind Herausforderungen in einer derartigen Funktion?

Weber: Eine Herausforderung ist sicher das Zeitmanagement. Wenn ich eine Funktion innehabe, will ich diese zu 100% erfüllen und das erfordert eine gute Planung für Beruf, Politik und Privatleben. Eine weitere Herausforderung ist es auch, möglichst viele Meinungen miteinander zu vereinen, und sich für jene stark zu machen, welche keine Lobby haben.

BB: Viele politische Diskussionen drehen sich derzeit über den Umwelt- und Klimaschutz. In Schwaz wurde das Projekt Weidachhof wegen dem Fall einer alten Buche in Frage gestellt. Wie stehen Sie dazu?

Weber: Der Schutz unserer Umwelt ist wichtig, das ist unumstritten. Das geplante Sozialzentrum Weidachhof ist besonders durch die große Parkanlage und großzügigen Grünraum für mich ein Vorzeigeprojekt. Derartige Großprojekte, die leistbaren Wohnraum, verschiedene Generationen und Grünraum für die Allgemeinheit miteinander vereinen bieten Chancen für Schwaz.

BB: Was meinen Sie genau damit?

Weber: Dass wir in Zukunft mehr auf die Errichtung von günstigen Wohnraum achten müssen. In Schwaz wurde in den letzten Jahren viel und teuer von Privaten gebaut. Bei Großprojekten sollten wir möglichst viele gemeinnützige Wohnungen unterbringen. Gleichzeitig brauchen Wohnbauten Grünräume und öffentliche Räume wie Cafés und Treffpunkte für Junge und Ältere.

BB: Das heißt, dass alles zubetoniert werden soll, damit günstiger Wohnraum entsteht?

Weber: Nein. Es braucht eine sanfte Stadtentwicklung. Gemeinnützigen Wohnbau mit öffentlichen Räumen sowie Flächen für Gewerbeentwicklungen, aber das alles nach und nach. Grünflächen wie die Schwazer Felder dürfen nicht angegriffen werden. Beim Großprojekt Ried haben wir auch deshalb immer wieder auf eine Zeitschiene von 30 Jahren gepocht“.

Dietmar Walpoth