ZELL a. Z. Im BEZIRKSBLÄTTER-Interview klärt Notar Josef Reitter über den An- und Verkauf von Immobilien bzw. Liegenschaften auf.



BB: Worauf ist beim Verkauf einer Liegenschaft besonders zu achten?

REITTER: "Verkauf einer Liegenschaft, unabhängig davon ob bebaut oder unbebaut, sind sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer wichtige zivil- wie auch steuerrechtliche Faktoren zu beachten. Wichtig für den Käufer ist die gemeinsame Besichtigung mit dem Verkäufer bzw. Makler und die umfassende rechtliche Prüfung der Flächenwidmung, eines allfälligen Bebauungsplanes bzw. der Eintragung des Grundstückes in einem Gefahrenzonenplan und im Grenzkataster sowie der Umfang von mitveräußertem Zubehör."

BB: Was ist bei der Erstellung des Kaufvertrages zu beachten?

REITTER: "Der beauftragte Vertragsverfasser prüft vor jeder Kaufvertragserstellung nicht nur den Grundbuchstand und allfällige grundbücherliche Belastungen, sondern erhebt für die Parteien bei der zuständigen Gemeinde die erforderlichen Nutzungs- und Bebauungsmöglichkeiten. Weiters sind vor der Erstellung des Kaufvertrages Fragen zu klären wie: Fälligkeit des Kaufpreises, Übergabestichtag, treuhändige Abwicklung der Kaufpreiszahlung, Gewährleistung für einen bestimmten Zustand oder Gewährleistungsausschluss. Der beauftragte Notar hat bei jeder Kaufvertragserstellung sowohl den Verkäufer als auch den Käufer über die anfallenden Steuern und Gebühren aufzuklären. Für den Käufer fallen grundsätzlich berechnet vom Kaufpreis 3,5% Grunderwerbsteuer und 1,1% Grundbucheintragungsgebühr an. Dabei gibt es jedoch seit der letzten Grunderwerbsteuer- und Gerichtsgebührennovelle in der Praxis wichtige Begünstigungen, und zwar insbesondere bei Übertragungen im erweiterten Familienkreis wie auch von Gesellschaftern an ihre Gesellschaft."

BB: Wie berechnet sich die Immobilienertragssteuer?

REITTER: "Den Verkäufer trifft die Immobilienertragsteuer, und zwar unabhängig davon, ob es sich um den Verkauf einer privaten oder betrieblich genutzten Liegenschaft handelt.Dabei ist vor allem zu prüfen, ob es sich um sogenanntes „Altvermögen“ (4,2% vom Kaufpreis bei Baulandwidmung vor 1988 und 18% vom Kaufpreis bei Umwidmung danach) oder „Neuvermögen“ (nach 31.03.2002 entgeltlich erworben, 30% vom Gewinn) handelt. Für den Verkäufer besonders zu beachten sind die gesetzlichen Steuerbefreiungen, insbesondere beim Verkauf des Hauptwohnsitzes oder des selbst hergestellten Gebäudes.

WICHTIG: Vor jeder Erstellung und Unterfertigung eines Kaufvertrages ist eine Reihe von wesentlichen Fragen zu klären. Der Notar Ihres Vertrauens ist Ihnen bei der Planung und Umsetzung Ihres Vorhabens gerne behilflich."

