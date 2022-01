Stellvertretend für alle Lehrbetriebe: Autohaus Picker in Schwaz über die aktuelle Lehrlingsausbildung

SCHWAZ. Das Autohaus Picker in Schwaz besteht als Familienunternehmen bereits in der dritten Generation. Die dritte Generation mit Johann und Lorenz Picker ist ebenfalls im Unternehmen beschäftigt und wird demnächst die Geschäftsführung übernehmen. Beide haben ihren beruflichen Weg im Autohaus mit einer Lehre gestartet. Lorenz als Einzelhandelskaufmann. Derzeit absolviert er seine zweite Lehre als Karosseriebautechniker. Johann Picker startete mit der Lehre als KFZ-Techniker. Danach arbeitete er im Betrieb in der Serviceannahme, bevor er die KFZ-Meisterprüfung ablegte.

Lehrlingsausbildung Fundament des Betriebes

Auf die Lehrlingsausbildung wird im Autohaus Picker seit Beginn des Bestehens sehr viel Wert gelegt. Derzeit absolvieren 11 Lehrlinge in den Lehrberufen KFZ-Techniker, Karosseriebautechniker sowie Bürokaufmann/-frau ihre Lehre. Auch wenn in den technischen Berufen vor allem männliche Lehrlinge ausgebildet werden, hat man auch in diesen Bereichen mit weiblichen Lehrlingen bereits beste Erfahrungen gemacht.



„Gemeinsames Anpacken bei schweren Arbeiten fördert die Zusammenarbeit und den Teamgeist“,

freut sich Lorenz Picker über die allgemein gute Stimmung unter den Mitarbeitern im Betrieb. Für Ausbildner Erich Knapp sind „die Lehrlinge das Fundament für die Fachkräfte im Betrieb.“

Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb

Im November 2021 wurde dem Autohaus Picker durch das Land Tirol, auf Vorschlag einer Jury, bestehend aus Vertretern der Landesregierung, der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer Tirol, das Prädikat „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ verliehen. Derzeit erfüllen in Tirol 179 Betriebe die hohen Qualitätsansprüche für diese Auszeichnung, im Bezirk Schwaz sind es 24 Lehrbetriebe. Johann Picker ist stolz auf diese Auszeichnung, „für die auch entsprechende Auflagen zu erfüllen waren“. Der Betrieb will sich durch diese Auszeichnung von anderen Lehrbetrieben abheben und konnte auch schon von den Tipps der Expertenjury profitieren.

„Wir haben im Betrieb seit einem halben Jahr für die Lehrlinge eine Rotation eingeführt, die es diesen ermöglicht, neben ihren Spezialgebieten, in andere Bereiche der Firma einen Einblick zu bekommen. Das tut allen gut und fördert das gegenseitige Verständnis“,

freut sich Johann Picker durch die Auszeichnung auch für den internen Ablauf etwas mitgenommen zu haben. Für die Lehrlinge biete das Autohaus Picker zusätzlich zur Berufsschule, als innerbetriebliche Schulungsmaßnahme, pro Lehrjahr 8 produktspezifische Ausbildungstage an. „



Unterstützung für die Lehrlinge gibt es auch bei der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung und für die Teilnahme an Lehrlingswettbewerben“,

erklärt Geschäftsführer Johann Köchl. Die Automobilbranche befindet sich derzeit in einem starken Umbruch. Die größten Herausforderungen sind die E-Mobilität, der damit verbundene Service und die aktuellen Lieferschwierigkeiten. Mit Kundenorientiertheit und bestem Service will man beim Autohaus Picker auch in Zukunft bei den Kunden punkten. Das gilt unisono für alle Autohäuser im Bezirk.