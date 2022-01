Stefan Bletzacher, Leiter der Wirtschaftskammer Schwaz, beantwortet die Frage, warum ein junger Mensch gerade heute eine Lehre machen soll?

Lehre vielfältig und im Trend?

Die Lehre ist die beliebteste Ausbildung in Tirol. Insgesamt gibt es rund 160 Lehrberufe in den unterschiedlichsten Branchen, im Bezirk Schwaz sind es knapp 100 verschiedene Lehrberufe. Die Lehrausbildung verläuft dual. Das heißt, man sammelt einerseits wertvolle Praxiserfahrung, kann hautnah miterleben, wie sich die Arbeitsrealität im gewünschten Berufsfeld gestaltet, und drückt andererseits auch noch die Schulbank in der Fachberufsschule. Und, Modernisierung und Digitalisierung sorgen dafür, dass es stetig neue Berufsfelder und damit auch neue Lehrberufe gibt. Auch die klassischen Lehrberufe mit großer Tradition sind nach wie vor höchst attraktiv.

Richtig anpacken?

Die praktischen Fähigkeiten und Kenntnisse eignet sich der Lehrling direkt im Betrieb an. Großer Vorteil ist dabei, dass die Ausbildung unter den Normalbedingungen am Arbeitsplatz stattfindet. Somit kann man sich direkt ein Bild darüber verschaffen, was in den nächsten Jahren auf einen zukommen wird, und sich mit den benötigten Maschinen, Geräten und Einrichtungen vertraut machen. Der fertig ausgebildete Lehrling kann deshalb nach Abschluss der Ausbildung auch sofort als Fachkraft eingesetzt werden.

Das liebe Geld?

Ein großes Plus der Lehrausbildung ist bestimmt die Tatsache, dass man bereits zu Beginn der Ausbildung in Form eines Lehrlingseinkommens Geld verdient. Der Verdienst ist kollektivvertraglich geregelt und abhängig von der Branche, der der jeweilige Lehrbetrieb angehört. In jedem Lehrjahr steigt das Einkommen des Lehrlings. Damit sichert man sich schon während der Ausbildung einen Einkommensvorsprung gegenüber vielen anderen. Hinzu kommt, dass fertig ausgebildete Fachkräfte heiß begehrt sind und mitunter sehr gut entlohnt werden. Mitinbegriffen ist während der gesamten Lehrzeit außerdem ein umfassender Versicherungsschutz (Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Pension).

Besonderheit Doppellehre?

Im Rahmen der sogenannten Doppellehre können zwei Lehrberufe gleichzeitig in Angriff genommen werden. Um eine solche Ausbildung starten zu können, muss allerdings in einem Betrieb die Ausbildung in beiden Berufen möglich sein. Eine Doppellehre dauert maximal vier Jahre. Der Berufsschulbesuch ist bei Doppellehrverhältnissen unterschiedlich geregelt. Klassische Kombinationen wären: Bäcker/in und Konditor/in, Dachdecker/in und Spengler/in oder Bürokaufmann/frau und Einzelhandelskaufmann/frau.

Lehre und Matura?

Wie der Name Lehre mit Matura schon sagt, ist das Modell für alle gedacht, die eine Lehrausbildung mit ihrer Maturaausbildung kombinieren und damit zur Matura kommen möchten. In Tirol werden zwei grundlegende Ausbildungsmodelle angeboten. Entweder begleitend zur Lehre oder integriert in dieselbe. Beim integrierten Modell, das z.B. im WIFI Schwaz angeboten wird, reduzieren die Maturakurse die Arbeitszeit, indem die Kurse als Arbeitszeit angerechnet werden. Beim begleitenden Modell wird die Lehre mit Matura zusätzlich zur Lehre absolviert.